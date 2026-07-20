Es doctor en arqueología y creó un proyecto para cuidar el patrimonio de Jujuy con un mapa digital

Un mapa digital, imágenes satelitales, trabajo de campo y el aporte de los vecinos serán las herramientas con las que un equipo de investigadores buscará proteger parte del patrimonio de Jujuy. El proyecto, encabezado por el doctor en Arqueología Matías Lepori, comenzará oficialmente el 1 de agosto y se desarrollará durante tres años en el departamento San Antonio.

En diálogo con TodoJujuy , Lepori explicó que la investigación tiene como objetivo monitorear los cambios que experimentan los paisajes patrimoniales para generar información que sirva en la planificación del territorio y evite que futuras obras afecten sitios de valor histórico, arqueológico o ambiental. "La idea es mapear los cambios en el paisaje, tanto los realizados por el hombre como los ambientales, y ver cómo eso impacta en los paisajes patrimoniales", señaló.

El investigador explicó que el departamento reúne características únicas. Desde 2018 el equipo trabaja junto al municipio y encontró una importante predisposición para impulsar este tipo de investigaciones. Además, destacó que se trata de una zona con un valioso patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico que todavía permanece poco intervenido, aunque comienza a sentir el impacto del crecimiento urbano y agrícola.

"Es un espacio bastante virgen todavía, pero dentro del gran crecimiento urbano y agrícola de la región puede verse amenazado próximamente. La idea es tomar decisiones antes de que llegue ese impacto" , sostuvo.

El aporte de los vecinos será clave

Uno de los pilares del proyecto será el trabajo conjunto con la comunidad. Lepori remarcó que no alcanza con estudiar documentos o imágenes satelitales: también es necesario conocer qué consideran patrimonio quienes viven en el lugar.

"Es muy importante hablar con la gente para entender qué consideran ellos patrimonio y no venir con una visión impuesta desde la academia", explicó el doctor en arqueología. Las entrevistas también permitirán reconstruir la evolución histórica del territorio. Entre los sitios destacados aparece el antiguo Camino Real, por donde durante la época colonial circulaban las carretas que transportaban oro hacia el Alto Perú.

Es doctor en arqueología y creó un proyecto para cuidar el patrimonio de Jujuy con un mapa digital

Qué cambios analizará el mapa

La investigación utilizará imágenes satelitales y técnicas de teledetección para estudiar cómo cambió el uso del suelo durante los últimos 20 años.

Entre los principales aspectos que analizará el equipo se encuentran:

La expansión urbana y la aparición de nuevos barrios.

Los cambios en la producción agrícola.

La extracción de áridos en la cuenca del río La Cabaña, que luego se convierte en el río Perico.

Las transformaciones ambientales registradas en la región.

Con toda esa información se desarrollará un visor digital que reunirá datos hoy dispersos en distintos organismos públicos e instituciones.

Una herramienta para tomar mejores decisiones

Según explicó Lepori, el objetivo final no es únicamente generar conocimiento académico, sino crear una herramienta útil para la gestión pública. El mapa permitirá consultar qué características tiene cada sector antes de proyectar una obra, un barrio o una intervención. "Hoy existe mucha información, pero está fragmentada. La idea es sintetizarla en un mapa de fácil acceso para que, si se quiere hacer un barrio nuevo o una obra, se pueda conocer qué hay en ese lugar y qué cambios sufrió en los últimos 20 años", indicó.

El arqueólogo recordó que en distintas localidades de Jujuy ya se registraron situaciones en las que obras públicas o privadas encontraron restos arqueológicos cuando los trabajos ya estaban en marcha. Como ejemplo mencionó la Quebrada de Humahuaca y Tilcara, donde existe abundante información patrimonial que muchas veces no llega a quienes planifican intervenciones sobre el territorio. "La idea es no llegar a que se genere un problema. Si sabemos que una obra debe pasar por un lugar de alto valor patrimonial, primero se pueden realizar las tareas de preservación y conservación y después avanzar con la intervención", explicó.

Un proyecto con base en Jujuy

La investigación se desarrollará desde el Instituto de Datación y Arqueometría (INDyA), con sede en Palpalá. Lepori trabajará junto a la arquitecta Paula Baldrini, especialista en ordenamiento territorial, y el investigador Julio Culemeyer, además de un equipo integrado mayoritariamente por profesionales jujeños. "Siempre es importante poder contar lo que uno está haciendo y acercar estas investigaciones a la comunidad", concluyó el investigador.