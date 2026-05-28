Ovnis y misterio en Jujuy: una investigadora recordó casos emblemáticos en la provincia

Tras la desclasificación de nuevos archivos del Pentágono sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados , la investigadora y ufóloga Andrea Simondini analizó en Canal 4 el impacto de estos informes y recordó algunos de los casos más llamativos registrados en Jujuy.

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Durante la entrevista, Simondini señaló que la provincia cuenta con numerosos antecedentes vinculados a observaciones de objetos extraños en el cielo, muchos de ellos registrados en zonas consideradas estratégicas para el ingreso de material proveniente del espacio.

Según explicó, el noroeste argentino forma parte de una región donde se producen ingresos de distintos tipos de objetos espaciales, desde meteoritos hasta restos de chatarra espacial, fenómeno que históricamente generó reportes y testimonios que aún despiertan interés entre investigadores.

La especialista aclaró que actualmente muchos de los avistamientos reportados por la población pueden estar relacionados con los satélites Starlink, el sistema de internet satelital desarrollado por SpaceX.

"Mucho de lo que hoy se observa como varios puntos brillantes en el cielo corresponde a satélites Starlink y eso genera confusión", explicó.

Por ese motivo, remarcó la importancia de analizar con cautela cada caso y diferenciar los fenómenos tecnológicos de aquellos episodios que todavía no tienen una explicación clara.

Los casos de avistamientos de ovnis en Jujuy que generan interrogantes

Para Simondini, los registros más valiosos son aquellos ocurridos antes de la proliferación de satélites y tecnologías actuales, ya que presentan características más difíciles de explicar.

image Ovnis y misterio en Jujuy

En ese sentido recordó un episodio registrado el 23 de agosto de 2023 en la Cuesta de Bárcena, donde se reportó un fenómeno observado a corta distancia por testigos.

La investigadora sostuvo que los casos más relevantes son aquellos que cuentan con relatos precisos, testigos confiables y posibles evidencias físicas, como marcas en el terreno u otros indicios que permitan profundizar una investigación.

La entrevista se dio luego de que Estados Unidos difundiera una nueva tanda de documentos, videos y audios vinculados a fenómenos aéreos no identificados. La publicación despertó nuevamente el interés mundial sobre el tema y reactivó el debate sobre casos históricos registrados en distintos países, incluida la Argentina.