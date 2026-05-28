Bolivia: Activan un tercer corredor humanitario para garantizar el abastecimiento

El Gobierno de Bolivia activó un nuevo corredor humanitario con el objetivo de garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales. Así lo informó este jueves el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Mundo. Rodrigo Paz promulgó la ley que elimina la norma de Estados de Excepción en Bolivia

Sociedad. Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre

El funcionario explicó que la medida busca restablecer la circulación vehicular en regiones afectadas por los bloqueos instalados desde hace varias semanas. Aunque las protestas disminuyeron en algunos sectores, persisten puntos conflictivos como el Puente Armas, donde grupos movilizados continúan con la interrupción del tránsito.

“Había un pequeño bloqueo en Puente de Armas, pero estamos levantando todo eso para que lleguen los alimentos. Ya estamos trabajando con eso”, declaró Zamora ante los medios de comunicación.

Corredor Humanitario

El corredor alternativo evitará la ruta tradicional entre La Paz y Oruro y permitirá la conexión hacia el norte paceño y los Yungas, facilitando el transporte de productos de primera necesidad.

En este sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas de Bolivia, Óscar Mario Justiniano, confirmó que la habilitación del corredor fue posible gracias a acuerdos alcanzados con dirigentes de sectores movilizados y representantes de la población yungueña.

¿Por qué hay bloqueos de rutas en Bolivia, podría haber un golpe de Estado? Bloqueos en Bolivia

“Ese corredor abastece alimentos hacia la ciudad y hacia los Yungas. Gracias al diálogo con los sectores que han entendido que no hay necesidad de hacer sufrir a la población. Se generó un camino alterno continuo para la circulación de vehículos”, señaló.

Tercer corredor habilitado

Con esta medida, el Ejecutivo pone en marcha el tercer corredor humanitario en medio de la crisis de abastecimiento que afecta al departamento paceño. Los dos intentos anteriores, habilitados sobre la ruta La Paz–Oruro, no lograron resultados sostenidos debido a nuevos bloqueos.

El Gobierno también informó que mantiene negociaciones con dirigentes y autoridades de San Julián, otra de las zonas afectadas por cortes de ruta. Zamora expresó su expectativa de instalar una nueva mesa de diálogo en las próximas horas para lograr el desbloqueo total del sector.

Bolivia atraviesa más de 25 días de movilizaciones y bloqueos impulsados por organizaciones sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La situación ha generado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país.