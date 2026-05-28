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28 de mayo de 2026 - 10:33
Mundo.

Ya son 66 los bloqueos en las rutas de Bolivia y el conflicto continúa

El conflicto en Bolivia no cesa. Ya son 66 los bloqueos a lo largo del país, siendo la ciudad de La Paz, la que concentra la mayor cantidad.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Conflicto en Bolivia&nbsp;

Conflicto en Bolivia 

Bolivia atraviesa una nueva jornada de tensión social y política con al menos 66 puntos de bloqueo registrados en diferentes rutas del país. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualizado este jueves a las 07:41, los cortes continúan afectando principalmente a seis de los nueve departamentos bolivianos.

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El conflicto se originó el pasado 1 de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro general indefinido. Días después, organizaciones campesinas de La Paz comenzaron un bloqueo de carreteras que se mantiene hasta la actualidad.

Conflicto en Bolivia
Conflicto en Bolivia

Conflicto en Bolivia

La Paz continúa como la región más afectada

De acuerdo con los datos oficiales, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de puntos de bloqueo, con 21 cortes activos. Le siguen Potosí, con 14, y Cochabamba, con 12 puntos de conflicto.

En Oruro se identificaron 11 bloqueos, mientras que en Santa Cruz se registran tres. Por otro lado, las rutas de Tarija, Beni y Pando no presentan interrupciones, al menos en los tramos administrados por la ABC.

Los bloqueos generan complicaciones en el tránsito interdepartamental y afectan el traslado de productos, combustibles y pasajeros en distintos sectores del país.

El Gobierno insiste en convocar al diálogo

En medio de la crisis, el presidente Rodrigo Paz volvió a convocar al diálogo a los sectores movilizados, especialmente a los campesinos “Tupac Katari” y a la Central Obrera Boliviana, quienes lideran las protestas y exigen la renuncia del mandatario.

Sin embargo, el jefe de Estado advirtió que esta convocatoria sería realizada “por última vez”, en un contexto marcado por el desgaste político y la falta de acuerdos entre las partes.

La Iglesia busca mediar para pacificar el país

Para este jueves también está prevista una reunión impulsada por la Iglesia y otras instituciones, con el objetivo de instalar finalmente una mesa de diálogo entre el Gobierno y los sectores en conflicto.

La iniciativa busca frenar la escalada de tensión y encontrar una salida negociada a una crisis que ya lleva 28 días y mantiene cercada a la sede de Gobierno por los bloqueos instalados en distintos accesos del país.

Mientras tanto, continúan las dificultades para circular por las principales rutas bolivianas y crece la preocupación por el impacto económico y social del conflicto.

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