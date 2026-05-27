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27 de mayo de 2026 - 10:29
Política.

Bolivia suma 70 puntos de bloqueo y hay rutas internacionales afectadas

Los bloqueos en rutas de Bolivia afectan la circulación interdepartamental, el transporte de carga, el abastecimiento y conexiones hacia pasos internacionales.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Bolivia registra 70 puntos de bloqueo activos este miércoles, con La Paz como el departamento más afectado y rutas claves interrumpidas.

Bolivia registra 70 puntos de bloqueo activos este miércoles, con La Paz como el departamento más afectado y rutas claves interrumpidas.

Mapa detransitabilidad: conozca cuáles son los puntos de bloqueo activos hoy enBolivia

Mapa de transitabilidad: conozca cuáles son los puntos de bloqueo activos hoy en Bolivia

Mapa detransitabilidad: conozca cuáles son los puntos de bloqueo activos hoy enBolivia

Mapa de transitabilidad: conozca cuáles son los puntos de bloqueo activos hoy en Bolivia

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Mapa de transitabilidad: conozca cuáles son los puntos de bloqueo activos hoy en Bolivia

Mapa detransitabilidad: conozca cuáles son los puntos de bloqueo activos hoy enBolivia

Mapa de transitabilidad: conozca cuáles son los puntos de bloqueo activos hoy en Bolivia

Bolivia registra 70 puntos de bloqueo activos este miércoles 27 de mayo en distintas rutas del país, según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras difundido por medios bolivianos. La Paz aparece como el departamento más complicado, mientras también hay cortes en Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.

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La situación impacta de lleno en el transporte de pasajeros, la circulación de camiones, el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible e insumos médicos. Además, algunos cortes se ubican en rutas estratégicas que conectan con pasos internacionales, principalmente en la zona de Desaguadero, en el límite con Perú.

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Cuáles son los puntos de bloqueo en Bolivia

De acuerdo al informe de transitabilidad de la ABC, los bloqueos se concentran principalmente en el departamento de La Paz, donde se registran interrupciones en tramos como Pumazani, Patacamaya-Huarina, Ruta al Desaguadero-Patamanta, Alto Lima-Río Seco, Inicio Autopista-Juan Pablo II, Guaqui-Desaguadero, Tihuanacu-Guaqui, Nazacara-San Andrés, Achica Arriba-Calamarca, Patacamaya-Sica Sica, Sica Sica-Luribay y otros sectores.

En Cochabamba, los cortes informados afectan puntos como Tukiña, Pongo-Confital, Bombeo-Pongo, Llavini-Bombeo, Bella Vista-Vinto, Arbieto, Colomi-Sacaba, Paracaya-Chaco, Chaco-Villa San Isidro, Villa San Isidro-Puente Lope Mendoza, Epizana-Tiraque y Pojo-Trapos.

En Oruro, la ABC reportó bloqueos en el límite Oruro-La Paz hacia Carangas, el límite La Paz-Oruro hacia Caracollo, el límite Oruro-La Paz hacia Caihuasi, Paria-Caihuasi, Capachos-Paria, Vichuloma-Machacamarca, Machacamarquita-Entrada Huanuni, Challapata-Crucero, Tholapalca-Ventilla, Sikira, Tinquinpaya y Curahuara.

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En Potosí, los cortes se ubican en Salida puente río Colorado-Chacabuco, Entrada Ocuri-Salida río Tarahuareja, Río Jatun Mayu-Salida pueblo Rodeo, Salida Ravelo-Río Fisculco, límite Oruro-Potosí-Belem Pampa, Yocalla-Tarapaya, Acceso Betanzos-Puna, Turuchipa-Acceso Betanzos, Retiro-Turuchipa y límite Chuquisaca-Potosí-Retiro.

En Santa Cruz, el reporte marca bloqueos en San Germán-límite Cochabamba-Santa Cruz y Los Troncos-Núcleo I.

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Qué pasa con las rutas y pasos internacionales

Uno de los puntos más sensibles está en la conexión con Desaguadero, paso fronterizo entre Bolivia y Perú. El reporte incluye cortes en Ruta al Desaguadero-Patamanta, Guaqui-Desaguadero, Tihuanacu-Guaqui y Puente río Desaguadero-límite Oruro-La Paz, por lo que la circulación hacia esa zona internacional aparece comprometida.

También hay complicaciones en corredores que vinculan a La Paz y Oruro con rutas utilizadas para el transporte internacional, especialmente por los bloqueos en Patacamaya, Carangas, Curahuara y otros tramos del occidente boliviano. En esos sectores suelen circular vehículos de carga que conectan con pasos hacia Chile, como Tambo Quemado, aunque el reporte de la ABC difundido este miércoles no menciona el cierre formal del paso, sino cortes en rutas de acceso y circulación interna.

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En cuanto a la frontera con Argentina, el reporte nacional de la ABC no incluye este miércoles un corte específico en Villazón-La Quiaca. Según la información oficial argentina sobre pasos internacionales, el paso La Quiaca-Villazón figura abierto, mientras que Aguas Blancas-Bermejo aparece con tránsito con precaución en la RN 50.

La Paz, el departamento más afectado

La Paz sigue siendo el departamento más golpeado por los bloqueos. Las rutas cerradas afectan no solo el traslado entre ciudades, sino también el ingreso y salida de productos de primera necesidad, combustible, alimentos e insumos para hospitales.

Los bloqueos comenzaron a principios de mayo impulsados por la Central Obrera Boliviana y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, y luego se sumaron otros sectores movilizados. La continuidad de las medidas mantiene bajo presión a transportistas, comerciantes, productores, pacientes y familias que necesitan trasladarse.

Ante este escenario, la ABC recomendó verificar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje. El panorama cambia durante el día y los cortes pueden modificarse según el avance de las negociaciones, operativos o nuevas medidas de presión.

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