Creó un álbum de envoltorios de alfajores, las marcas ya lo buscan para colaborar y es viral.

En medio del entusiasmo que genera el álbum de figuritas del Mundial 2026 , un argentino dejó en claro que el espíritu coleccionista también puede trasladarse a uno de los grandes íconos de la gastronomía local . Rafa Gross es viral en TikTok tras mostrar una original propuesta: un álbum íntegramente dedicado a los alfajores de producción nacional.

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Tomando un cuaderno común como punto de partida, este creativo coleccionista fue incorporando de manera cuidadosa los envoltorios de cada marca que probó a lo largo de los últimos años. En su recopilación aparecen desde los alfajores tradicionales de kiosco hasta variedades artesanales y de edición especial .

El video superó los 4 millones de reproducciones y las empresas lo invitaron a sus fábricas.

En las primeras páginas de este recorrido visual aparecen las tres variantes del emblemático Capitán del Espacio (chocolate blanco y triple), seguidas muy de cerca por los clásicos Guaymallén , ampliamente populares.

Más adelante, la colección suma envoltorios de marcas reconocidas como Oreo, Milka, Rasta, Fantoche y el siempre presente Jorgito. Ya hacia el cierre del álbum se incorporan piezas más particulares y cargadas de nostalgia, como Terrabusi, Suchard, Tita, Fulbito y el recordado alfajor de Maradona, para finalizar con la excentricidad del “Pescado Raúl”, una creación del músico Joaquín Levinton.

Se destacaron las tres versiones del mítico Capitán del Espacio (chocolate, blanco y triple), seguidas de cerca por los populares Guaymallén.

La original propuesta no tardó en viralizarse en redes sociales, acumulando alrededor de 4,7 millones de vistas y más de 10 mil comentarios. Frente a semejante nivel de alcance, las marcas más importantes del sector no quisieron quedar al margen de la tendencia y comenzaron a contactar al creador.

Las repercusiones

Marcas reconocidas del rubro, como Havanna, Arcor y Marley Alfajores, le enviaron mensajes públicos manifestando interés en sumarse a la iniciativa. Desde una de las cuentas oficiales expresaron: “Nos encantó tu álbum y queríamos ponernos en contacto con vos”, mientras que otra firma agregó: “Queremos darte una mano con algunos alfajores para que lo puedas completar”.

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En paralelo, los usuarios de redes sociales celebraron la ocurrencia con entusiasmo, dejando comentarios como “para qué querés el álbum del Mundial cuando podés completar este” y "sos el verdadero visionario argentino”.