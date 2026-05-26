Un especialista explicó quién responde por los daños causados con Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial ya forma parte de actividades cotidianas, laborales y comerciales, pero su avance también abre una pregunta cada vez más frecuente: ¿quién responde legalmente cuando una decisión tomada o facilitada por una IA perjudica a una persona ?

Sobre este tema habló Lucas Bianco, abogado (T 399 f604 CFALP), quien explicó que la inteligencia artificial tiene una enorme capacidad para generar beneficios, pero también puede ser utilizada para cometer ilícitos o facilitar maniobras fraudulentas.

Bianco remarcó que la IA no debe pensarse como un sujeto autónomo de responsabilidad, sino como una herramienta que depende del uso que le dé una persona.

“La inteligencia artificial tiene una potencialidad enorme para el beneficio de las personas, pero también tiene una potencialidad enorme para el mal uso y para la criminalidad u otro tipo de ilícitos que no lleguen a ser delitos”, señaló.

Para explicar su postura, el abogado comparó a la inteligencia artificial con otros instrumentos que pueden tener usos positivos o negativos según quién los emplee. “Yo siempre doy el mismo ejemplo, un cuchillo puede ser utilizado para salvar una vida en el caso de un cirujano o para quitar una vida en el caso de un homicida. Entonces, la inteligencia artificial es eso, es una herramienta y va a depender de la persona el uso que le dé”, expresó.

En ese sentido, fue claro al responder quién debe hacerse cargo cuando una IA genera un daño o es utilizada para perjudicar a otra persona: “Consecuentemente, la responsabilidad va a ser de la persona que la utiliza”.

El uso de IA en reclamos y posibles estafas

El abogado indicó que estas prácticas ya se están observando, aunque muchas veces no trascienden porque algunas empresas deciden absorber los costos operativos para evitar un mayor impacto: "Yo creo que quieren evitar el efecto espejo”, explicó.

Bianco mencionó como ejemplo algunas situaciones vinculadas a la industria alimenticia y los pedidos por aplicaciones. Según describió, hay casos en los que una persona realiza un pedido, luego lo hace figurar en mal estado y genera un reclamo menor.

“Se está dando en la industria alimenticia los pedidos por aplicaciones que piden algo, lo hacen pasar por una aplicación, lo hacen figurar en mal estado y hacen el micro reclamo”, sostuvo.

El abogado aclaró que, aunque el monto sea bajo o parezca una conducta menor, puede configurarse igualmente una estafa. “Micro reclamo porque en definitiva es una porción de pizza, pero en cuanto al delito de estafa se configura igual".

Casos en seguros y daños simulados

Otro de los ejemplos mencionados por Bianco está relacionado con la industria del seguro. Según explicó, también pueden presentarse maniobras en las que se envían imágenes falsas o manipuladas para simular daños inexistentes.

“También en la industria del seguro, donde se sacan fotos a vehículos que no tienen daño, se envía la foto como si estuviera chocado y se cobra”, indicó.

El abogado remarcó que este tipo de conducta reúne elementos propios del delito de estafa, porque existe un engaño y una finalidad económica. “Esto tiene el ardid o engaño del delito de estafa, el fin económico, por lo tanto es un delito”, sostuvo.

Embed - ¿Quién responde legalmente por los errores de una IA?

“Desaliento la realización de todo tipo de esta viveza criolla. Porque la gente piensa, bueno, es una porción de pizza nada más. No, es un delito, tiene la misma pena”, advirtió el abogado.

Un cambio de era

Para Bianco, el avance de la inteligencia artificial marca una transformación profunda en la vida social, laboral y económica. El abogado consideró que recién ahora se empieza a dimensionar el impacto real de esta tecnología. “Me parece que recién ahora se está empezando a tomar noción que estamos en un cambio de era”, afirmó.

Además, comparó este proceso con otros momentos históricos de transformación tecnológica, como la aparición de la máquina de vapor y el paso del trabajo artesanal al trabajo industrial.

“Algunos lo asimilan a cuando se inventó la máquina de vapor y se pasó del trabajo artesanal al trabajo industrial. Y como eso, la creación de la máquina dejó mucha gente en la calle. Y por supuesto que después fue absorbida esa gente”, sostuvo.