Prestación por Desempleo de la ANSES en junio 2026: requisitos, montos y cómo acceder

La ANSES continuará habilitando durante junio de 2026 la posibilidad de inscribirse a la Prestación por Desempleo . Este beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin una causa justificada .

El programa prevé una ayuda económica mensual que se determina en función del salario anterior y de los aportes registrados por cada persona. Para junio , los montos estimados se ubican entre $181.500 y $363.000 .

El sistema previsional establece, además, una serie de requisitos en materia de documentación para poder iniciar el trámite . La solicitud debe gestionarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o a la finalización del contrato laboral .

La prestación también incluye beneficios adicionales asociados a la cobertura social y previsional : quienes la perciben conservan la obra social y continúan accediendo a las asignaciones familiares durante el período de cobro. El organismo habilita la realización del trámite tanto de manera digital como presencial . En ambos casos, es necesario presentar la documentación que acredite la situación laboral del solicitante.

Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES en junio

La Prestación por Desempleo se orienta a trabajadoras y trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia y fueron desvinculados sin una causa justificada. El acceso al beneficio está condicionado a la acreditación formal de la finalización del vínculo laboral.

Prestación por Desempleo de ANSES.

Quienes deseen solicitarlo deben presentar el DNI y la documentación requerida según cada caso particular. La ANSES exige, además, respaldos que certifiquen legalmente la terminación del empleo.

Entre la documentación admitida se incluyen el telegrama de despido, la carta documento, la notificación formal emitida por el empleador y, en el caso de contratos a plazo fijo, el vencimiento del acuerdo laboral. La ANSES puede solicitar papeles adicionales en determinadas circunstancias, por ejemplo ante situaciones de quiebra o cierre de empresas. Cada caso es analizado en instancia administrativa antes de su aprobación final.

En el caso de los trabajadores permanentes, se exige la acreditación de al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años previos a la desvinculación. El sistema contempla tanto aportes continuos como intermitentes para cumplir con ese requisito.

La Prestación por Desempleo de ANSES.

La normativa vigente fija un límite de hasta 90 días hábiles para dar inicio al trámite de solicitud. Cuando la gestión se realiza fuera de ese plazo, puede verse reducida la cantidad de cuotas que corresponde percibir a cada beneficiario. Durante todo el período en que se cobra la prestación, la ANSES garantiza la continuidad de la cobertura de la obra social asociada.

Quienes acceden al beneficio, además, continúan recibiendo las asignaciones familiares establecidas por la legislación actual. El tiempo en el que se percibe la prestación se computa a los efectos del cálculo de la jubilación futura. Asimismo, los meses liquidados quedan incorporados a la historia laboral registrada dentro del sistema previsional.

Cómo se tramita el trámite de ANSES

La ANSES ofrece dos alternativas para gestionar el inicio del trámite de la Prestación por Desempleo. Los solicitantes pueden elegir entre realizar el procedimiento de manera virtual o acudir personalmente a las oficinas del organismo.

El esquema toma como referencia la cantidad de aportes acumulados durante los tres años anteriores al cese laboral.

En el caso de la gestión digital, es necesario acceder a la plataforma de servicios en línea utilizando el CUIL junto con la Clave de la Seguridad Social. A través del sistema se debe completar el formulario requerido y cargar la documentación que respalde la situación laboral.

Quienes opten por la atención presencial deben previamente reservar un turno. En esa modalidad, el organismo solicita presentarse con la documentación en formato físico que acredite el despido o la finalización del vínculo laboral.

La gestión del beneficio debe comenzar dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización del vínculo laboral. Respetar ese plazo es obligatorio, ya que su incumplimiento puede implicar una reducción en el tiempo de cobro. La ANSES habilita una cuenta de pago una vez que la solicitud es aprobada. A través de ese canal, el beneficiario recibe mensualmente el monto correspondiente a la prestación.

ANSES mantendrá abierta durante junio de 2026 la inscripción para acceder a la Prestación por Desempleo.

El organismo analiza y contrasta los datos aportados antes de aprobar el otorgamiento del beneficio. Cada pedido pasa por una instancia de evaluación administrativa destinada a corroborar los aportes realizados y la situación de empleo del solicitante.

La prestación contempla asistencia económica junto con cobertura de carácter social durante el tiempo que dure el desempleo. El esquema está diseñado para ofrecer contención a quienes atraviesan una desvinculación laboral no voluntaria.

Monto de la prestación por Desempleo en junio 2026

El importe de la Prestación por Desempleo se determina tomando como referencia el 75% del mejor salario promedio mensual percibido por el trabajador.

El beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo sin causa justificada.

Para esa estimación se consideran los seis meses inmediatamente anteriores a la finalización del vínculo laboral. La normativa vigente establece, además, pisos y techos para el cobro del beneficio. En junio de 2026, el monto mínimo será de $181.500, mientras que el máximo llegará a $363.000 por mes.

Los montos definitivos se calculan en función de las remuneraciones anteriores y de los aportes registrados en el sistema de la ANSES. Cada solicitante recibe una liquidación particular, ajustada a los datos laborales cargados en la base oficial. La extensión del beneficio no se determina únicamente por el salario previo a la desvinculación.

El programa contempla una asistencia económica mensual que varía según el salario previo y los aportes registrados por cada trabajador.

La prestación puede abarcar un mínimo de dos cuotas y extenderse hasta un máximo de doce pagos mensuales. La cantidad exacta depende de la antigüedad laboral y del total de aportes reconocidos por el organismo previsional. La ANSES efectuará las acreditaciones mensuales en la cuenta asignada a cada beneficiario, siguiendo el calendario habitual de pagos establecido oficialmente.