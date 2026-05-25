Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después del empate en Salta

Después del empate entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta, el equipo conducido por Hernán Pellerano logró mantener la punta de la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional.

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Gimnasia de Jujuy rescató un punto ante el Albo salteño y logró sostenerse en lo más alto de la Zona B. Con este resultado, el equipo jujeño suma 27 puntos y mantiene el liderazgo en la Primera Nacional.

El escolta del Lobo es Atlanta, que suma 26 puntos y quedó a una unidad de la cima.

En tercer lugar se ubica Tristán Suárez, con 24 puntos, mientras que Midland aparece cuarto con 22 unidades. Por diferencia de gol, supera a Atlético Rafaela, que tiene la misma cantidad de puntos.

tabla de posiciones

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Dentro de los recorridos que deberá hacer, el equipo de Hernán Pellerano jugará en Salta, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Copa Argentina ante Belgrano

El sábado 30 de mayo a las 15:00 horas, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero será escenario del trascendental choque entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba por 16avos de final de la Copa Argentina.

Estadio Único Madre de Ciudades -Santiago del Estero

Después de enfrentar a Belgrano, así sigue el calendario de Gimnasia

-Sábado 6 de junio: visita a Atlanta por la fecha 17 desde las 13:00 horas.

-Sábado 13 de junio: Gimnasia volverá a jugar ante su gente en Jujuy recibiendo a San Martín de San Juan por la fecha 18. El partido se disputará a las 20:00 horas.

-Miércoles 17 de junio: el Lobo volverá a ser local en Jujuy ante Nueva Chicago, en el partido reprogramado de la fecha 16 (postergado por el compromiso de Copa Argentina). El duelo se jugará desde las 15:00 Hs.

-Domingo 21 de junio: cierra el recorrido en Santiago del Estero visitando a Güemes por la fecha 4, a partir de las 16:00 horas. Este encuentro fue postergado debido al paro de AFA en el inicio del campeonato.

Los goles del clásico: Lobo vs Gimnasia y Tiro