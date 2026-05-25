lunes 25 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de mayo de 2026 - 18:22
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después del empate en Salta

El Lobo consiguió un empate contra Gimnasia y Tiro por la Fecha 15 de la Primera Nacional. Mirá cómo quedó en la tabla de posiciones.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy
Lee además
gimnasia de jujuy empato con gimnasia y tiro en salta y sigue puntero en la primera nacional video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató con Gimnasia y Tiro en Salta y sigue puntero en la Primera Nacional
Milton Álvarez en Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Milton Álvarez a horas del clásico de Gimnasia de Jujuy: "Es una final"

Gimnasia sigue arriba en la Zona B

Gimnasia de Jujuy rescató un punto ante el Albo salteño y logró sostenerse en lo más alto de la Zona B. Con este resultado, el equipo jujeño suma 27 puntos y mantiene el liderazgo en la Primera Nacional.

Cómo quedó la tabla de posiciones

El escolta del Lobo es Atlanta, que suma 26 puntos y quedó a una unidad de la cima.

En tercer lugar se ubica Tristán Suárez, con 24 puntos, mientras que Midland aparece cuarto con 22 unidades. Por diferencia de gol, supera a Atlético Rafaela, que tiene la misma cantidad de puntos.

tabla de posiciones

Agenda cargada del Lobo: seis partidos en menos de un mes

Dentro de los recorridos que deberá hacer, el equipo de Hernán Pellerano jugará en Salta, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Copa Argentina ante Belgrano

El sábado 30 de mayo a las 15:00 horas, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero será escenario del trascendental choque entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba por 16avos de final de la Copa Argentina.

Estadio Único Madre de Ciudades -Santiago del Estero

Después de enfrentar a Belgrano, así sigue el calendario de Gimnasia

-Sábado 6 de junio: visita a Atlanta por la fecha 17 desde las 13:00 horas.

-Sábado 13 de junio: Gimnasia volverá a jugar ante su gente en Jujuy recibiendo a San Martín de San Juan por la fecha 18. El partido se disputará a las 20:00 horas.

-Miércoles 17 de junio: el Lobo volverá a ser local en Jujuy ante Nueva Chicago, en el partido reprogramado de la fecha 16 (postergado por el compromiso de Copa Argentina). El duelo se jugará desde las 15:00 Hs.

-Domingo 21 de junio: cierra el recorrido en Santiago del Estero visitando a Güemes por la fecha 4, a partir de las 16:00 horas. Este encuentro fue postergado debido al paro de AFA en el inicio del campeonato.

Los goles del clásico: Lobo vs Gimnasia y Tiro

Embed - GOLES DEL CLÁSICO DEL NORTE: Gimnasia de Jujuy 1-1 Gimnasia y Tiro

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy empató con Gimnasia y Tiro en Salta y sigue puntero en la Primera Nacional

Milton Álvarez a horas del clásico de Gimnasia de Jujuy: "Es una final"

Venta de entradas físicas para Gimnasia de Jujuy - Gimnasia y Tiro: cuándo y a qué hora

Operativo en Salta: qué deben saber los hinchas jujeños antes del clásico

Hernán Pellerano en la previa de su primer clásico en Salta: "Imaginamos terminar con una victoria"

Lo que se lee ahora
Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams encabezan la lista de la selección de España para el Mundial.
Deportes.

España confirmó la lista para el Mundial 2026 con Yamal, Pedri y Nico Williams como grandes figuras

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Conmoción en Santa Rita: encontraron a dos personas sin vida en una vivienda video
Policiales.

Hallaron a una mujer y un hombre muertos en una casa de Santa Rita

Día de la Patria: por qué se celebra este 25 de mayo
País.

Día de la Patria: por qué se celebra este 25 de mayo

Monóxido de carbono: Alerta por intoxicaciones en Jujuy
Frío.

Monóxido de carbono: Alerta por intoxicaciones en Jujuy

Rodrigo Paz dijo que las protestas contra su gestión representan un desafío para el proceso de apertura democrática. video
Política.

Rodrigo Paz denunció intentos de desestabilización en medio de la crisis en Bolivia

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después del empate en Salta video
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después del empate en Salta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel