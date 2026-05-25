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25 de mayo de 2026 - 10:58
Deportes.

España confirmó la lista para el Mundial 2026 con Yamal, Pedri y Nico Williams como grandes figuras

Luis de la Fuente oficializó a los 26 convocados para la Copa del Mundo. No hay futbolistas del Real Madrid y el debut será el 15 de junio ante Cabo Verde.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams encabezan la lista de la selección de España para el Mundial.

Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams encabezan la lista de la selección de España para el Mundial.

La selección de España ya definió a los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026. El director técnico Luis de la Fuente presentó la convocatoria oficial, encabezada por figuras como Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, considerados entre los jugadores más destacados de la actualidad.

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Entre los convocados también aparece Gavi, una de las joyas del Barcelona. El mediocampista logró meterse en la lista pese a haber atravesado una extensa recuperación por lesión y a no tener continuidad como titular en su club.

Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams encabezan la lista de la Selección de España para el Mundial.

La convocatoria de España combina nombres con amplia trayectoria internacional y jóvenes talentos que empiezan a consolidarse en la élite del fútbol europeo. En el puesto de arquero no hubo novedades inesperadas y el cuerpo técnico volvió a respaldar a Unai Simón y David Raya, los principales candidatos a ocupar el arco titular.

En defensa, la inclusión del juvenil Pau Cubarsí refleja el buen momento del recambio generacional español. El zaguero compartirá plantel con futbolistas de experiencia y recorrido internacional como Aymeric Laporte, Marc Cucurella y Marcos Llorente, una de las piezas más versátiles del equipo.

Lamine Yamal y Luis de la Fuente.

La mitad de la cancha aparece como el sector con más calidad y alternativas estratégicas dentro del plantel español. Futbolistas como Rodrigo, Pedri y Fabián Ruiz aportan precisión en el manejo del balón y una dinámica de juego asociativa que, desde hace años, convirtió a España en una selección difícil de descifrar para sus rivales.

En ataque, De la Fuente eligió una combinación de velocidad, fortaleza física y capacidad goleadora. A las grandes figuras de Nico Williams y Dani Olmo se suman jugadores que atraviesan un gran momento en sus clubes, como el experimentado Borja Iglesias y el desequilibrio ofensivo de Yeremy Pino.

Con un plantel repleto de figuras, España intentará volver a quedarse con la Copa del Mundo y repetir la histórica consagración conseguida en Sudáfrica 2010.

La Selección de España presentó su lista de 26 para el Mundial.

La lista completa de los convocados de España:

Arqueros

  • Unai Simón
  • David Raya
  • Joan García

Defensores

  • Marc Cucurella
  • Alejandro Grimaldo
  • Pau Cubarsí
  • Aymeric Laporte
  • Marc Pubill
  • Eric García
  • Marcos Llorente
  • Pedro Porro
Lamine Yamal y Nico Williams, dos de los mejores jugadores de España que estarán en el Mundial.

Centrocampistas

  • Pedri
  • Fabián Ruiz
  • Martín Zubimendi
  • Gavi
  • Rodrigo
  • Álex Baena
  • Mikel Merino
Con este plantel estelar, la Selección de España buscará dar el golpe y volver a conquistar un Mundial, luego de la gesta de Sudáfrica en 2010.

Delanteros

  • Mikel Oyarzabal
  • Dani Olmo
  • Nico Williams
  • Yeremy Pino
  • Ferran Torres
  • Borja Iglesias
  • Víctor Muñoz
  • Lamine Yamal

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