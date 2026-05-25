España confirmó la lista para el Mundial 2026 con Yamal, Pedri y Nico Williams como grandes figuras

Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams encabezan la lista de la selección de España para el Mundial.

La selección de España ya definió a los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026 . El director técnico Luis de la Fuente presentó la convocatoria oficial , encabezada por figuras como Lamine Yamal , Pedri y Nico Williams , considerados entre los jugadores más destacados de la actualidad.

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Entre los convocados también aparece Gavi , una de las joyas del Barcelona . El mediocampista logró meterse en la lista pese a haber atravesado una extensa recuperación por lesión y a no tener continuidad como titular en su club.

La convocatoria de España combina nombres con amplia trayectoria internacional y jóvenes talentos que empiezan a consolidarse en la élite del fútbol europeo . En el puesto de arquero no hubo novedades inesperadas y el cuerpo técnico volvió a respaldar a Unai Simón y David Raya , los principales candidatos a ocupar el arco titular .

Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams encabezan la lista de la Selección de España para el Mundial.

En defensa, la inclusión del juvenil Pau Cubarsí refleja el buen momento del recambio generacional español . El zaguero compartirá plantel con futbolistas de experiencia y recorrido internacional como Aymeric Laporte , Marc Cucurella y Marcos Llorente , una de las piezas más versátiles del equipo.

Lamine Yamal y Luis de la Fuente.

La mitad de la cancha aparece como el sector con más calidad y alternativas estratégicas dentro del plantel español. Futbolistas como Rodrigo, Pedri y Fabián Ruiz aportan precisión en el manejo del balón y una dinámica de juego asociativa que, desde hace años, convirtió a España en una selección difícil de descifrar para sus rivales.

En ataque, De la Fuente eligió una combinación de velocidad, fortaleza física y capacidad goleadora. A las grandes figuras de Nico Williams y Dani Olmo se suman jugadores que atraviesan un gran momento en sus clubes, como el experimentado Borja Iglesias y el desequilibrio ofensivo de Yeremy Pino.

Con un plantel repleto de figuras, España intentará volver a quedarse con la Copa del Mundo y repetir la histórica consagración conseguida en Sudáfrica 2010.

La Selección de España presentó su lista de 26 para el Mundial.

La lista completa de los convocados de España:

Arqueros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensores

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Pubill

Eric García

Marcos Llorente

Pedro Porro

Lamine Yamal y Nico Williams, dos de los mejores jugadores de España que estarán en el Mundial.

Centrocampistas

Pedri

Fabián Ruiz

Martín Zubimendi

Gavi

Rodrigo

Álex Baena

Mikel Merino

Con este plantel estelar, la Selección de España buscará dar el golpe y volver a conquistar un Mundial, luego de la gesta de Sudáfrica en 2010.

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