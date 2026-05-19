¿Cuándo da Lionel Scaloni la lista para el Mundial 2026?

Lionel Scaloni debe elegir a 26 futbolista de la lista preliminar de 55 que diagramó para el Mundial 2026.

LLas selecciones que participarán del Mundial 2026 comenzaron a revelar las nóminas de 26 futbolistas convocados para el certamen que arrancará el 11 de junio . Una de las listas que aún no fue anunciada es la de Argentina , que llegará a Norteamérica con la misión de revalidar la corona conseguida en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 .

Según lo dispuesto por la Federación Internacional de Fútbol Asociación , el plazo máximo para presentar las listas definitivas del Mundial vence el sábado 30 de mayo . Hasta esa fecha tiene tiempo el entrenador Lionel Scaloni para entregar la nómina, que posteriormente deberá ser confirmada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino .

Dos días más tarde, el 2 de junio , la FIFA publicará y validará todas las convocatorias de las selecciones participantes. En la nómina preliminar , el seleccionador de la Argentina , Lionel Scaloni , utilizó el cupo máximo permitido de futbolistas, aunque ya tendría casi resueltos los 26 nombres que viajarán a Norteamérica y apenas le quedarían por definir unas pocas plazas.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, tiene prórroga hasta el 30 de mayo para presentar la lista de convocados.

Entre los arqueros , la principal novedad fue la inclusión de Santiago Beltrán , destacado en River Plate . El guardameta es el único de los convocados que todavía no tuvo citaciones previas a la selección mayor y aparece con pocas chances de integrar la lista definitiva para el Mundial. Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli tienen prácticamente asegurado su lugar, mientras que el tercer cupo se disputa entre Juan Musso y Walter Benítez , con ventaja para el arquero nacido en San Nicolás .

Nicolás Otamendi jugará su último Mundial con la selección argentina en 2026.

Entre los defensores, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero y Nicolás Capaldo aparecen como las caras nuevas, ya que nunca antes habían integrado una citación de la selección mayor. También figura Germán Pezzella, integrante del plantel campeón en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, quien volvió tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo ausente del combinado nacional durante el último año.

Nicolás Domínguez, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela y Ezequiel Fernández integran la prelista de mediocampistas, aunque varios de ellos apenas tuvieron participación esporádica en la selección durante los últimos cuatro años o directamente no lograron continuidad en las convocatorias.

Paulo Dybala es el gran ausente en la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026.

En el caso de Aníbal Moreno, una lesión en la rodilla sufrida en la victoria de River Plate frente a Rosario Central por el Torneo Apertura lo dejó sin chances de disputar el Mundial, ya que demandará cerca de un mes de recuperación. Entre los atacantes, las principales novedades son Tomás Aranda, juvenil destacado de Boca Juniors, además de Matías Soulé, Claudio Echeverri y Mateo Pellegrino.

La ausencia más resonante en la prelista es la de Paulo Dybala. Aunque el atacante de AS Roma atravesó distintos problemas físicos durante el proceso rumbo al Mundial y tuvo participaciones esporádicas, su exclusión entre los 55 preseleccionados aparece como una fuerte señal de parte del entrenador hacia uno de los futbolistas que supo tener mayor consideración dentro del ciclo.

Otros jugadores que en algún momento formaron parte de convocatorias y tampoco fueron incluidos son Ángel Correa, Kevin Lomónaco, Pablo Maffeo, Valentín Rivero, Julio Soler, Tomás Palacios, Nehuén Pérez y Benjamín Domínguez.

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Enzo Fernández, una fija en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026.

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella

Juan Musso - Atlético De Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

Lionel Messi jugará su sexto Mundial con la selección argentina en la edición 2026.

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético De Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique De Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon

Lionel Scaloni Lionel Scaloni.

Volantes

Gabriel Rojas - Racing Club

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter De Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo

Enzo Fernández y Julián Álvarez Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

Delanteros

Lionel Messi - Inter De Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martínez - Inter De Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma

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Antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Argentina afrontará dos encuentros preparatorios en Estados Unidos, ya con la lista definitiva de 26 futbolistas confirmada. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo se disputará el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

Cuándo juega la selección argentina el Mundial 2026

El sorteo del torneo ubicó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni como líder del Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. La Albiceleste disputará sus compromisos en Kansas City y Dallas. El debut será el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) frente al seleccionado africano en el Arrowhead Stadium. Más adelante jugará contra Austria el lunes 22 de junio a las 14 y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23, ambos encuentros en el AT&T Stadium.