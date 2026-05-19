¿Cuándo da Lionel Scaloni la lista para el Mundial 2026?

LLas selecciones que participarán del Mundial 2026 comenzaron a revelar las nóminas de 26 futbolistas convocados para el certamen que arrancará el 11 de junio. Una de las listas que aún no fue anunciada es la de Argentina, que llegará a Norteamérica con la misión de revalidar la corona conseguida en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.
Según lo dispuesto por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, el plazo máximo para presentar las listas definitivas del Mundial vence el sábado 30 de mayo. Hasta esa fecha tiene tiempo el entrenador Lionel Scaloni para entregar la nómina, que posteriormente deberá ser confirmada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino.
Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, tiene prórroga hasta el 30 de mayo para presentar la lista de convocados.
Dos días más tarde, el 2 de junio, la FIFA publicará y validará todas las convocatorias de las selecciones participantes. En la nómina preliminar, el seleccionador de la Argentina, Lionel Scaloni, utilizó el cupo máximo permitido de futbolistas, aunque ya tendría casi resueltos los 26 nombres que viajarán a Norteamérica y apenas le quedarían por definir unas pocas plazas.
Entre los arqueros, la principal novedad fue la inclusión de Santiago Beltrán, destacado en River Plate. El guardameta es el único de los convocados que todavía no tuvo citaciones previas a la selección mayor y aparece con pocas chances de integrar la lista definitiva para el Mundial. Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli tienen prácticamente asegurado su lugar, mientras que el tercer cupo se disputa entre Juan Musso y Walter Benítez, con ventaja para el arquero nacido en San Nicolás.
Nicolás Otamendi jugará su último Mundial con la selección argentina en 2026.
Entre los defensores, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero y Nicolás Capaldo aparecen como las caras nuevas, ya que nunca antes habían integrado una citación de la selección mayor. También figura Germán Pezzella, integrante del plantel campeón en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, quien volvió tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo ausente del combinado nacional durante el último año.
Nicolás Domínguez, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela y Ezequiel Fernández integran la prelista de mediocampistas, aunque varios de ellos apenas tuvieron participación esporádica en la selección durante los últimos cuatro años o directamente no lograron continuidad en las convocatorias.
Paulo Dybala es el gran ausente en la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026.
En el caso de Aníbal Moreno, una lesión en la rodilla sufrida en la victoria de River Plate frente a Rosario Central por el Torneo Apertura lo dejó sin chances de disputar el Mundial, ya que demandará cerca de un mes de recuperación. Entre los atacantes, las principales novedades son Tomás Aranda, juvenil destacado de Boca Juniors, además de Matías Soulé, Claudio Echeverri y Mateo Pellegrino.
La ausencia más resonante en la prelista es la de Paulo Dybala. Aunque el atacante de AS Roma atravesó distintos problemas físicos durante el proceso rumbo al Mundial y tuvo participaciones esporádicas, su exclusión entre los 55 preseleccionados aparece como una fuerte señal de parte del entrenador hacia uno de los futbolistas que supo tener mayor consideración dentro del ciclo.
Otros jugadores que en algún momento formaron parte de convocatorias y tampoco fueron incluidos son Ángel Correa, Kevin Lomónaco, Pablo Maffeo, Valentín Rivero, Julio Soler, Tomás Palacios, Nehuén Pérez y Benjamín Domínguez.
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Enzo Fernández, una fija en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026.
Arqueros
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltrán - River Plate
Lionel Messi jugará su sexto Mundial con la selección argentina en la edición 2026.
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético De Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique De Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
Volantes
- Gabriel Rojas - Racing Club
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter De Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
Enzo Fernández y Julián Álvarez
Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)
Delanteros
- Lionel Messi - Inter De Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter De Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma
Antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Argentina afrontará dos encuentros preparatorios en Estados Unidos, ya con la lista definitiva de 26 futbolistas confirmada. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo se disputará el 9 de junio ante Islandia en Alabama.
Cuándo juega la selección argentina el Mundial 2026
El sorteo del torneo ubicó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni como líder del Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. La Albiceleste disputará sus compromisos en Kansas City y Dallas. El debut será el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) frente al seleccionado africano en el Arrowhead Stadium. Más adelante jugará contra Austria el lunes 22 de junio a las 14 y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23, ambos encuentros en el AT&T Stadium.
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