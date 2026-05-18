¡Confirmado! Neymar fue convocado a la lista de Brasil para el Mundial 2026

El astro brasileño Neymar fue incluido en la lista definitiva de Carlos Ancelotti y su regreso reaviva la ilusión de verlo liderar a Brasil rumbo a la Copa del Mundo 2026 . Tras un período marcado por lesiones y poca continuidad, Neymar aparece nuevamente como una pieza clave para el proyecto que apunta a Estados Unidos, México y Canadá.

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La convocatoria de Neymar representa una señal fuerte del cuerpo técnico y también un mensaje hacia adentro del plantel: Brasil quiere recuperar jerarquía y experiencia de cara al nuevo ciclo mundialista. La lista fue presentada en una conferencia de prensa en Río de Janeiro y generó una enorme expectativa entre los hinchas de la Verdeamarela

El delantero, máximo goleador histórico de la Selección de Brasil, vuelve a estar en consideración en un momento clave del calendario, donde cada fecha y cada partido comienzan a perfilar nombres para el gran objetivo: el Mundial 2026.

Neymar vuelve al Mundial y disputará su cuarta Copa del Mundo

La presencia de Neymar (Santos) era la principal incógnita por su estado físico, pero finalmente el delantero fue incluido en la convocatoria. De esta manera, el atacante de 34 años volverá a estar en una Copa del Mundo, luego de jugar las ediciones 2014, 2018 y 2022.

Según detalló Infobae, una seguidilla de partidos con Santos inclinó la balanza a su favor, mientras que medios brasileños indicaron que el jugador siguió el anuncio “en su casa con familiares y amigos”.

“No es una lista perfecta”: el mensaje de Ancelotti

Durante la conferencia, Ancelotti remarcó que la elección fue compleja por la cantidad de futbolistas disponibles en Brasil: “No es una lista perfecta. Es una lista con la menor cantidad de errores posibles”, expresó.

Además, aseguró que el equipo buscará ser “el más resiliente del mundo” y no descartó competir por el título: “No tengo miedo de decir que podemos ganarla”.

Grupo y debut de Brasil en el Mundial 2026

Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el sábado 13 de junio frente a Marruecos (19:00, hora argentina). Luego jugará el 19 ante Haití (21:30) y cerrará la fase de grupos el 24 contra Escocia (19:00).

La lista completa de Brasil: los 26 convocados al Mundial 2026

A continuación, los futbolistas citados por Carlo Ancelotti, según publicó Infobae:

Arqueros

Alisson (Liverpool)

(Liverpool) Ederson (Fenerbahce)

(Fenerbahce) Weverton (Gremio)

Defensores centrales

Marquinhos (PSG)

(PSG) Gabriel Magalhães (Arsenal)

(Arsenal) Bremer (Juventus)

(Juventus) Ibañez (Al-Ahli)

(Al-Ahli) Danilo (Flamengo)

(Flamengo) Léo Pereira (Flamengo)

Laterales

Wesley (Roma)

(Roma) Alex Sandro (Flamengo)

(Flamengo) Douglas Santos (Zenit)

lista convocados brasil

Mediocampistas

Casemiro (Manchester United)

(Manchester United) Bruno Guimarães (Newcastle)

(Newcastle) Fabinho (Al-Ittihad)

(Al-Ittihad) Danilo (Botafogo)

(Botafogo) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes