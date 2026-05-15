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15 de mayo de 2026 - 13:23
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El salteño que emocionó a la Scaloneta viajará al Mundial 2026 y habló en exclusiva con Canal 4

José tiene 16 años, irá con su papá al Mundial 2026 y contó cómo vivió el momento en que se enteró que viajará a ver a la Selección gracias a una invitación de la CONMEBOL.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
José Andrada

El viaje al Mundial 2026 será el sueño cumplido para José Andrada, el salteño de 16 años que emocionó a la Scaloneta y que ahora tendrá la posibilidad de ver por primera vez a la Selección Argentina en vivo. En diálogo exclusivo con Canal 4, contó cómo recibió la noticia, qué llevará para alentar y la emoción que siente por seguir siendo recordado casi cuatro años después.

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“Es mi primer Mundial”

José Andrada oriundo de Embarcación, no ocultó su felicidad al hablar del viaje que realizará al Mundial 2026. El joven salteño aseguró que será una experiencia única, ya que nunca antes había podido vivir una Copa del Mundo desde la tribuna.

Es mi primer Mundial, el primero que voy a ir a ver en vivo. Estoy muy feliz, contento, agradecido. Es mi primer Mundial, el primero que voy a ir a ver en vivo. Estoy muy feliz, contento, agradecido.

Además, remarcó su agradecimiento a CONMEBOL y especialmente a Alejandro Domínguez por la posibilidad de cumplir este sueño.

José Andrada salteño

La emoción al enterarse del viaje

El momento en el que recibió la noticia quedó marcado para siempre. José contó que estaba en su dormitorio cuando su papá lo llamó para mostrarle algo.

Me mostró los pasajes de avión. Yo no lo podía creer, me quería explotar la cabeza de alegría. Me mostró los pasajes de avión. Yo no lo podía creer, me quería explotar la cabeza de alegría.

El viaje lo hará junto a su papá, con quien compartirá esta experiencia mundialista y el aliento a la Selección Argentina.

Camisetas, banderas y toda la ilusión

José ya piensa en cómo será acompañar a la Scaloneta en el Mundial. Contó que llevará varias camisetas de la Selección Argentina, banderas y también camisetas de Boca.

“Llevo todas las camisetas de la Selección, como 10 camisetas, banderas, camisetas de Boca y vamos a alentar con todo”, dijo.

EL VIDEO VIRAL DE JOSÉ ANDRADA

El recuerdo que sigue vivo

A casi cuatro años de aquel momento en el que emocionó al país, José aseguró que le sorprende que la gente todavía lo recuerde y lo tenga presente.

Después de casi 4 años, me impresiona que la gente se siga acordando de mí. Me pone muy feliz que me tengan en cuenta. Después de casi 4 años, me impresiona que la gente se siga acordando de mí. Me pone muy feliz que me tengan en cuenta.

El joven también expresó su deseo de poder encontrarse con los jugadores de la Selección y con Lionel Scaloni durante el Mundial. “Ojalá tenga la oportunidad de estar con los jugadores, con todos, con Scaloni”, manifestó.

La invitación de CONMEBOL

La noticia fue confirmada tras una decisión especial del presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, quien dispuso que el joven salteño pueda viajar a la máxima cita del fútbol con todos los gastos cubiertos, incluidos pasajes, alojamiento y la asistencia necesaria para concretar la experiencia.

José se hizo conocido por un video que se viralizó durante Qatar 2022, donde su humildad, su carisma y su amor por la Selección Argentina emocionaron a miles de personas. Desde Embarcación, en el norte salteño, su historia trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo de esperanza, pasión y perseverancia.

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