Otro enfrentamiento en el Real Madrid: Kylian Mbappé vs el técnico

Siguen las horas convulsionadas en el Real Madrid tras el incidente entre dos futbolistas del equipo español . Esta vez fue Kylian Mbappé quien habló sobre su relación con el entrenador Álvaro Arbeloa , luego que el francés arrancara como suplente en el último partido del Merengue.

Mbappé reveló que el actual entrenador le comunicó que actualmente es el cuarto delantero por detrás de Vinícius, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo García. “Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero”, dijo.

“Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró en zona mixta durante esta semana.

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A pesar de eso, el delantero francés aseguró que no existe ningún conflicto interno. “No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo”, manifestó.

“Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Mastantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos”, comentó y agregó que su prioridad pasa por recuperar terreno dentro del equipo mediante rendimiento.

Los silbidos para Kylian Mbappé

Los hinchas del equipo español lo silbaron por primera vez desde su llegada al club. El atacante consideró que forman parte de la exigencia que existe alrededor del conjunto merengue y descartó tomarlo como algo personal.

Kylian Mbappé Kylian Mbappé

“¿Los pitos? Es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada, es una manera de expresar una opinión y no hay que cogerlo personal. A lo largo de mi carrera he tenido tiempo en el que la gente me pitaba, al final es la vida de un jugador del Real Madrid y un jugador famoso”, afirmó.

Un viaje polémico

Mbappé viajó a Cerdeña junto a la actriz española Ester Expósito durante el proceso de recuperación de unas molestias musculares, lo que le genero críticas. “Tenía la autorización del club. No fui el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. Hay que aceptar lo que dice la gente y cambiar la situación. Yo puedo cambiar fácilmente esta situación”, explicó.

“Me siento bien. Fue una lesión un poco complicada en la pierna y fue una pena no jugar el clásico. Es un partido que siempre me gusta jugar porque siempre meto goles contra ellos”, sentenció el delantero que espera su lugar entre los titulares.