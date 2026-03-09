lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 09:18
¿Nuevo romance?

Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados juntos en París

El futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Espósito, fueron vistos muy acaramelados en París y crecen los rumores de que estarían juntos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados juntos en París

Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados juntos en París

Una fotografía filtrada en redes sociales puso en el centro de la escena a dos de las figuras más populares de la Generación Z. El futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito fueron vistos compartiendo un momento íntimo en París, una imagen que rápidamente se viralizó y desató una ola de especulaciones sobre un posible romance.

La foto comenzó a circular el 7 de marzo y, en cuestión de horas, se convirtió en uno de los temas más comentados en distintas plataformas digitales. Lo que hasta hace poco eran rumores alimentados por interacciones en redes sociales, ahora parece tomar una nueva dimensión.

Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados juntos en París
Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados juntos en París

Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados juntos en París

El encuentro que encendió las redes

Según trascendió, la imagen habría sido tomada durante una cena privada en un exclusivo restaurante de París. En la fotografía, ambos aparecen relajados y muy cercanos, en una escena que muchos interpretaron como algo más que un simple encuentro entre celebridades.

Aunque ninguno de los protagonistas se expresó públicamente sobre la situación, la instantánea fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a analizar cada detalle: desde el lugar del encuentro hasta los gestos entre ambos.

Coincidencias en la capital francesa

En los últimos días, la presencia de Expósito en París no pasó desapercibida para la prensa europea. La actriz, conocida mundialmente por su papel en la serie de Netflix Elite, asistió a distintos eventos de moda durante la semana.

Estas apariciones coincidieron con la agenda del delantero francés, lo que alimentó aún más las versiones sobre encuentros entre ambos. Medios especializados en espectáculos aseguran que la conexión habría comenzado a través de redes sociales y luego continuó con viajes entre Madrid y París.

Un vínculo que despierta curiosidad

Fuentes cercanas al entorno de la actriz señalan que Expósito suele ser muy reservada con su vida privada, pero aseguran que la relación con Mbappé habría surgido de manera espontánea. Según allegados, la química entre ambos fue inmediata.

Del lado del futbolista, el hermetismo se mantiene. El entorno de Mbappé no emitió ningún comentario oficial sobre los rumores, algo habitual en el jugador cuando se trata de su vida personal.

El fenómeno en redes sociales

La combinación de dos figuras con enorme influencia digital generó un impacto inmediato. Expósito es una de las celebridades españolas con mayor cantidad de seguidores en Instagram, mientras que Mbappé continúa consolidándose como una de las estrellas más importantes del fútbol mundial.

En pocas horas, los fanáticos comenzaron incluso a bautizar a la supuesta pareja y a compartir teorías sobre cuánto tiempo llevarían viéndose en secreto.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales. Pero en la era de las redes sociales, una sola imagen puede bastar para disparar una historia que ya recorre el mundo.

