La picante pregunta de Mirtha Legrand a Mauricio Dayub: los detalles.

El actor Mauricio Dayub fue uno de los invitados en La noche de Mirtha Legrand . En la charla, habló de su presente laboral y de sus inicios en el teatro, sin embrago, La Chiqui le tenía preparada otra pregunta sobre su pasado. Los detalles, en la nota.

Durante una charla distendida con sus invitados, Mirtha Legrand sorprendió al actor Mauricio Dayub con una pregunta tan directa como picante que terminó generando risas en toda la mesa.

El episodio ocurrió en medio de una conversación sobre la vida personal del artista . La conductora, conocida por su estilo frontal y por no esquivar temas , llevó el diálogo hacia la relación de Dayub con su esposa.

Mirtha lo consultó sobre su esposa, Paula, y cómo se habían conocido . La mujer es escritora y, junto a ella, tuvo un hijo de 13 años, Rafael.

“Tu mujer es muy bonita”, comenzó la conductora. Y siguió, sin rodeos: “¿Y cómo te eligió vos?”. Lejos de esquivar la consulta, Dayud respondió con una gracia: “Es una de las preguntas que yo me hago todas las noches, Mirtha. Todas las noches”.

En otro momento, Dayud contó que su hijo “estaba preocupado” por cómo iba a venir vestido. “Sabe que a la señora Mirtha Legrand le gusta la ropa”, cerró.

El resultado fue un intercambio que rápidamente empezó a circular en redes y portales de espectáculos.

El intercambio reflejó, en parte, el tono relajado que suele tener la mesa de los sábados. Aunque la pregunta fue directa, algunos la definieron como una chicana simpática, el actor la tomó con naturalidad.

Incluso la propia Legrand cerró el momento con un gesto cordial: le dio la mano y destacó su trabajo artístico, dejando claro que el comentario iba por el lado del humor.

Cómo nació el amor entre Mauricio Dayub y Paula Siero

Juntos desde finales de los noventa y casados desde hace tres años, la pareja mantiene una relación sólida y duradera, construida desde el afecto, el respeto y también el arte.

image

En una entrevista con Héctor Maugeri para Caras TV, Mauricio Dayub habló sobre su vínculo con Paula. ¿Qué te sigue enamorando de Paula?”, preguntó el conductor. “Fundamentalmente su personalidad, sus valores, las cosas que nos unen. A nosotros nos atrajo lo distinto que somos y sin embargo coincidimos mucho”, respondió el protagonista de El Equilibrista.

Más allá del amor, el vínculo entre Dayub y Siero también se sostiene en la complicidad artística. “Es la primera en escuchar mis proyectos, tenemos mucho ida y vuelta artístico. Es la que me dice ‘esto sí, esto no’. Y yo confío mucho”, destacó.

El artista comentó el momento en que se conocieron: “Yo la veía y a mí me gustaba mucho. Un día vino a trabajar a un programa que yo hacía en Canal 13 y escuché que estaba aprendiendo a bailar tango. Yo había ido varios años a bailar tango”.

Y agregó que “ella estaba en una conversación aparte y yo estaba ensayando en escena, pero muy atento a lo que decían. Y mientras hacía lo mío le preguntaba: ‘¿A qué lugar y cuándo vas a bailar tango?’”.

image

“Fui a ese lugar y al principio no la encontré. En un momento me di vuelta y estaba sola. En el lugar había mucha gente y se lo cambié. Bailamos juntos y cuando estaba terminando la noche, me pidió que la lleve a su auto. Yo estaba para que no terminara nunca más”, relató.

Además, declaró que “al otro día volvíamos a grabar juntos y le pregunté cómo la había pasado. Le pregunté si la había pasado tan bien como para volver a encontrarnos y ya me dijo que sí. Le pregunté si dentro de diez días, dos o tres o esa misma tarde cuando terminara la grabación. Y ella me dijo esta misma tarde cuando termine la grabación”.