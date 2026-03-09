Alejandro Montero, el DJ que hizo bailar generaciones en Jujuy y se adaptó a la revolución digital

Día del DJ: Alejandro Montero, el jujeño que hizo bailar generaciones y se adaptó a la revolución digital

Cada 9 de marzo se celebra el Día del DJ , una fecha que reconoce el trabajo de quienes, detrás de las bandejas, transforman la música en experiencia colectiva. En Jujuy, uno de los nombres que atraviesa generaciones de pistas y radios es Alejandro Montero , DJ, musicalizador y productor.

Con una carrera que comenzó a principios de los años 90, Montero fue testigo directo de los grandes cambios tecnológicos que transformaron el oficio. Desde los vinilos hasta los dispositivos digitales, su recorrido refleja la evolución misma de la música electrónica.

“ En mi caso que vengo poniendo música desde los 90, el cambio que más me marcó fue cuando la tecnología avanzó y dejamos de llevar los vinilos a todas las discotecas y empecé a viajar primero con CD y últimamente con pen drive ”, recordó durante una entrevista en El Cuatro .

Durante décadas, la imagen clásica del DJ estaba asociada a las cajas de discos y al ritual de seleccionar vinilos frente al público. Sin embargo, la digitalización amplió las posibilidades creativas en vivo.

“Hoy en día el DJ tiene más prestaciones para hacer en vivo mientras pone música: efectos, lupeos, sampleos… En mi caso la tecnología jugó a favor”, explicó Montero.

La Pasión del DJ, un factor clave

Para el DJ jujeño, el primer paso en esta profesión suele estar marcado por la curiosidad y la pasión por la música. Aunque hoy existen academias especializadas y carreras vinculadas a la producción musical, muchos comienzan experimentando por su cuenta.

“El DJ comienza siendo autodidacta, porque la música te llama la atención”, señaló. Y agregó que el acceso a herramientas digitales cambió el escenario para quienes quieren iniciarse: “Hoy en día hay muchas posibilidades de estudiar, hay escuelas de DJ inclusive, y también es más fácil acceder a software de edición”.

Referentes de la vieja y nueva escuela

A lo largo de su carrera, Montero también siguió de cerca a figuras internacionales que marcaron el rumbo de la música electrónica. Entre los referentes de trayectoria destacó al productor francés David Guetta, uno de los DJs más influyentes de las últimas décadas.

“Viene poniendo música desde principios de los 90 y se hizo conocido en los 2000. Tiene varias facetas: puede tocar en un festival para menores de 25 o en Ibiza para un público de más de 30 y sabe agradar a esos públicos manteniendo su personalidad”, analizó.

Entre las nuevas generaciones, mencionó al DJ francés Hugel, conocido por impulsar el estilo afro house, una variante de la electrónica que mezcla ritmos africanos con house contemporáneo.

“Es un DJ que hace bailar a las chicas, que es el público más difícil para bailar electrónica”, afirmó.