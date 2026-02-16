Quién es el músico que ataron, golpearon y desvalijaron en su casa

El músico Daniel “Alambre” González, uno de los guitarristas más respetados de la escena del blues y el rock argentino, fue víctima de un violento robo en su departamento

El músico Daniel “Alambre” González, uno de los guitarristas más respetados de la escena del blues y el rock argentino, fue víctima de un violento robo en su departamento en el barrio porteño de Caballito, en Buenos Aires. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando dos personas se hicieron pasar por supuestos vecinos para acceder al edificio.

Según fuentes oficiales, cuando González estaba por ingresar al inmueble, un hombre y una mujer que aparentaban ser inquilinos se le acercaron y, confiado, les permitió el acceso. Dentro del ascensor lo amenazaron con un arma, lo golpearon y lo obligaron a subir hasta su vivienda, donde también lo ataron y amordazaron antes de desvalijar su casa.

Las consecuencias del violento robo Los delincuentes se llevaron dos guitarras eléctricas —una de ellas de gran valor sentimental para el músico—, pedales para guitarra, el celular de González y dinero en efectivo. Entre los instrumentos robados estaba su guitarra Telecaster favorita, a la que había descrito en entrevistas como un instrumento especial por su mezcla única de componentes.

Hasta el momento no se registran detenciones y los sospechosos continúan prófugos. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 interviene en la causa y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio para avanzar con la investigación.

Quién es Daniel “Alambre” González Daniel González, conocido artísticamente como “Alambre”, tiene una trayectoria de décadas en la música argentina. Figura destacada del blues y rock nacionales, se destacó como guitarrista sesionista y formó parte de proyectos musicales influyentes como MAM y el trío Flia GRAM. Más adelante lideró bandas como “Alambre y la Doble Nelson” y “Alambre y los Vibroking”, consolidándose como referente de la escena local y colaborando con artistas de renombre. Movilización de la comunidad musical Tras el hecho, colegas y amigos del músico organizaron una colecta solidaria para ayudarlo a recuperar sus instrumentos, esenciales tanto para su trabajo como para su identidad artística. En redes sociales circulan mensajes de apoyo y llamados a colaborar con la iniciativa solidaria promovida bajo el lema relacionado con “Alambre y amigos”. la-colecta-que-lanzaron-los-amigos-y-musicos-cercanos-a-alambre-gonzalez-foto-clarin-7QLFBN2XNZFITJUL5QQ3TUSEUY

