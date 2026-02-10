martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 11:52
Policiales.

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia

Vecinos de barrio Campo Verde y 9 de Julio se reunieron con referentes policiales y de la Justicia para dialogar sobre los reiterados hechos de violencia que viven en la zona.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
reunion vecinos y policia campo verde
De acuerdo con los testimonios, los vecinos denunciaron que desde hace tiempo viven hechos de violencia atribuidos a los mismos agresores. Ante esta situación, reclamaron mayor presencia policial y medidas concretas que garanticen la seguridad, señalando que la inseguridad es un problema cotidiano que afecta a toda la zona.

Reunión entre los vecinos y la Policía de Jujuy

La palabra de los vecinos

Durante la jornada del lunes, los vecinos de Campo Verde y 9 de Julio recibieron a miembros de la Justicia y Policía de Jujuy para dar a conocer la preupación que viven diariamente a causa de reiterados hechos de violencia en el sector.

Carmen Martínez, presidenta del Centro Vecinal 9 de Julio, explicó a TodoJujuy.com que el encuentro se gestionó inmediatamente después del “hecho lamentable del sábado donde intentaron asesinar a dos personas”. Según detalló, los mismos agresores habrían protagonizado incidentes también en Campo Verde, lo que incrementó el malestar y el temor en la comunidad.

vecinos campo verde

"Esos mismos delincuentes no solamente atacaron acá en 9 de Julio, también en Campo Verde", explicó la mujer sobre la situación que atravesaron el pasado 7 de febrero, cuando dos hombres hirieron con arma blanca a otras dos personas en calle Costanera del barrio Campo Verde, por lo que fueron demorados.

"Tenemos miedo que los liberen, porque no pueden descaradamente amenazar a los vecinos. En el sector donde vive esta familia conflictiva, no se puede pasar ni de día ni de noche", exclamó con preocupación Martínez.

Balance positivo desde la Policía

Por parte de la fuerza provincial, asistió Rubén Almazán, director de Cuerpos Especiales de la Policía, quien calificó el encuentro como positivo debido a que permitió escuchar de primera mano las inquietudes de los habitantes y reforzar los mecanismos de acción ante situaciones de riesgo.

El funcionario subrayó la importancia de que los vecinos realicen las denuncias formales para que las autoridades puedan intervenir.

"Vinimos a escuchar sugerencias y necesidades, conocemos la problemática que tienen. El ayudante fiscal explicó el mecanismo para hacer una denuncia. Pedimos que la gente haga las denuncias para poder tomar conocimiento de los hechos, y seguramente se abrirá un proceso investigativo para esclarecer las causas. Pero es importante que el vecino concurra a las comisarías a realizar las denuncias", ponderó el funcionario al respecto.

Qué pasó el 7 de febrero en Campo Verde: los detalles del caso

Según informaron fuentes policiales, dos sujetos agredieron con arma blanca a otros dos, provocando heridas que motivaron la intervención de personal de seguridad.

Sin embargo, el conflicto escaló al día siguiente. El domingo, un grupo de alrededor de 50 personas se autoconvocó frente al domicilio de los agresores con la intención de dañar la vivienda, lo que generó un momento de extrema tensión en el sector.

Ante esta situación, efectivos de Infantería Motorizados arribaron al lugar y procedieron a dispersar a los presentes para evitar mayores incidentes.

Como resultado de los hechos, la Policía demoró a dos masculinos, señalados como los presuntos agresores del ataque con arma blanca, y a una mujer, que formaba parte del grupo de vecinos que intentó avanzar contra el domicilio.

