martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 13:49
Jujuy.

Una pelea en Campo Verde terminó con dos heridos, una casa dañada y tres demorados

Dos personas agredieron con arma blanca a otros dos sujetos en Campo Verde. Vecinos autoconvocados dañaron la casa de los supuestos agresores.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto ilustrativa

Foto ilustrativa

Un violento episodio ocurrido el sábado 7 de febrero en calle Costanera del barrio Campo Verde, el cual derivó en un importante despliegue policial y en la detención de tres personas, luego de que vecinos intentaran atacar la vivienda de los presuntos agresores.

Lee además
vecinos de campo verde denuncian constante violencia por parte de una familia video
Policiales.

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia
Justicia por Rubén Oviedo. video
Justicia.

Caso Rubén Oviedo: este martes realizaron una audiencia y esperan el juicio 

El hecho y la reacción vecinal

Según informaron fuentes policiales, dos sujetos agredieron con arma blanca a otros dos, provocando heridas que motivaron la intervención de personal de seguridad.

Sin embargo, el conflicto escaló al día siguiente. El domingo, un grupo de alrededor de 50 personas se autoconvocó frente al domicilio de los agresores con la intención de dañar la vivienda, lo que generó un momento de extrema tensión en el sector.

costanera campo verde

Ante esta situación, efectivos de Infantería Motorizados arribaron al lugar y procedieron a dispersar a los presentes para evitar mayores incidentes.

Tres personas continúan demoradas

Como resultado de los hechos, la Policía demoró a dos masculinos, señalados como los presuntos agresores del ataque con arma blanca, y a una mujer, que formaba parte del grupo de vecinos que intentó avanzar contra el domicilio.

Las tres personas permanecen demoradas hasta este lunes 9 de febrero, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades.

Embed - Una pelea en Campo Verde terminó con dos heridos, una casa dañada y tres demorados

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia

Caso Rubén Oviedo: este martes realizaron una audiencia y esperan el juicio 

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo

Violento robo en Libertador: ataron a una mujer dentro de su casa y hay dos detenidos

Robo de película en Italia: fingieron un control policial y volaron un camión 

Lo que se lee ahora
vecinos de campo verde denuncian constante violencia por parte de una familia video
Policiales.

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel