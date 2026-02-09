Foto ilustrativa

Un violento episodio ocurrido el sábado 7 de febrero en calle Costanera del barrio Campo Verde, el cual derivó en un importante despliegue policial y en la detención de tres personas, luego de que vecinos intentaran atacar la vivienda de los presuntos agresores.

El hecho y la reacción vecinal Según informaron fuentes policiales, dos sujetos agredieron con arma blanca a otros dos, provocando heridas que motivaron la intervención de personal de seguridad.

Sin embargo, el conflicto escaló al día siguiente. El domingo, un grupo de alrededor de 50 personas se autoconvocó frente al domicilio de los agresores con la intención de dañar la vivienda, lo que generó un momento de extrema tensión en el sector.

costanera campo verde Ante esta situación, efectivos de Infantería Motorizados arribaron al lugar y procedieron a dispersar a los presentes para evitar mayores incidentes.

Tres personas continúan demoradas Como resultado de los hechos, la Policía demoró a dos masculinos, señalados como los presuntos agresores del ataque con arma blanca, y a una mujer, que formaba parte del grupo de vecinos que intentó avanzar contra el domicilio. Las tres personas permanecen demoradas hasta este lunes 9 de febrero, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades. Embed - Una pelea en Campo Verde terminó con dos heridos, una casa dañada y tres demorados

