martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 17:09
Policiales.

Hallaron con vida a un hombre de 80 años que estaba desaparecido en finca El Pongo

El octogenario había sido buscado desde el fin de semana en la RP 49. Fue encontrado deshidratado y trasladado al hospital Arturo Zabala.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Búsqueda de un adulto mayor.

Búsqueda de un adulto mayor.

Operativo en El Pongo.

Operativo en El Pongo.

Lee además
Justicia por Rubén Oviedo. video
Justicia.

Caso Rubén Oviedo: este martes realizaron una audiencia y esperan el juicio 
mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de marzo video
Alarma.

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo

El pasado domingo, familiares del hombre, de más de 80 años, denunciaron que no se encontraba en su domicilio, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas. A partir de ese momento, distintas unidades de la Policía desplegaron un operativo en el sector para localizarlo.

Lo encontraron deshidratado y lo trasladaron en camilla

En horas de la mañana de este lunes, durante un rastrillaje dispuesto por la superioridad policial, los equipos lograron encontrar al octogenario con signos evidentes de deshidratación.

b670068c-aaf6-4130-a353-cfc7e366099c
Operativo en El Pongo.

Operativo en El Pongo.

Debido a las condiciones del terreno, personal de Bomberos lo asistió y lo trasladó en camilla durante aproximadamente un kilómetro hasta el punto donde se encontraba la ambulancia que aguardaba para su derivación.

Fue llevado al hospital y quedó con su familia

El hombre fue trasladado al Hospital Arturo Zabala, donde recibió atención médica por su estado de salud. Tras ser evaluado por los profesionales, quedó en compañía de sus familiares, quienes acompañaron el procedimiento y destacaron el rápido accionar de las fuerzas de seguridad.

Desde la Policía recordaron la importancia de denunciar de inmediato cualquier desaparición para activar los protocolos de búsqueda y aumentar las posibilidades de un hallazgo rápido y con buen resultado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Rubén Oviedo: este martes realizaron una audiencia y esperan el juicio 

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo

Violento robo en Libertador: ataron a una mujer dentro de su casa y hay dos detenidos

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia

Robo de película en Italia: fingieron un control policial y volaron un camión 

Lo que se lee ahora
vecinos de campo verde denuncian constante violencia por parte de una familia video
Policiales.

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel