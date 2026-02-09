Hallaron con vida a un hombre de 80 años que estaba desaparecido en finca El Pongo

Una comitiva integrada por personal de Búsqueda de Personas , Bomberos UR6 , Infantería UR6 , Brigada de Investigaciones UR6 y la Unidad Especial K9 logró dar con el paradero del señor Cazón Cipriano , quien había sido reportado como desaparecido durante el último fin de semana en la zona de RP 49, finca El Pongo.

El pasado domingo, familiares del hombre, de más de 80 años, denunciaron que no se encontraba en su domicilio, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas. A partir de ese momento, distintas unidades de la Policía desplegaron un operativo en el sector para localizarlo.

En horas de la mañana de este lunes, durante un rastrillaje dispuesto por la superioridad policial, los equipos lograron encontrar al octogenario con signos evidentes de deshidratación .

b670068c-aaf6-4130-a353-cfc7e366099c Operativo en El Pongo.

Debido a las condiciones del terreno, personal de Bomberos lo asistió y lo trasladó en camilla durante aproximadamente un kilómetro hasta el punto donde se encontraba la ambulancia que aguardaba para su derivación.

Fue llevado al hospital y quedó con su familia

El hombre fue trasladado al Hospital Arturo Zabala, donde recibió atención médica por su estado de salud. Tras ser evaluado por los profesionales, quedó en compañía de sus familiares, quienes acompañaron el procedimiento y destacaron el rápido accionar de las fuerzas de seguridad.

Desde la Policía recordaron la importancia de denunciar de inmediato cualquier desaparición para activar los protocolos de búsqueda y aumentar las posibilidades de un hallazgo rápido y con buen resultado.