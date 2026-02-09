martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 11:20
Policiales.

Persecución, disparos y amenazas con un cuchillo en Libertador General San Martín

El operativo se activó por una pelea cerca de una escuela y derivó en una persecución con disparos por Libertador General San Martín.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La situación se tornó delicada cuando el sospechoso intentó escapar y amenazó a quienes intentaban reducirlo, lo que obligó a extremar precauciones para evitar que el episodio pasara a mayores. El detenido tiene 21 años y ya figuraba vinculado a un robo ocurrido horas antes, según los registros oficiales.

El comienzo del conflicto en cercanías de una escuela

Todo se inició durante la tarde, cuando se alertó sobre un enfrentamiento entre varias personas cerca de una escuela. Ante esa situación, se dispuso la presencia de personal en el lugar para evitar disturbios y controlar el área.

Mientras recorrían la zona, cerca de las 18:45, los agentes detectaron a un joven que coincidía con la descripción de una persona buscada por un hecho delictivo reciente. Al advertir que iba a ser identificado, el sospechoso intentó escapar a pie.

En medio de la huida, el joven sacó un cuchillo que llevaba entre sus prendas y amenazó a quienes lo perseguían, lo que elevó el nivel de riesgo del episodio.

Ante la amenaza directa, un policía realizó un disparo al aire con el objetivo de disuadirlo. La acción logró que el joven descartara el arma blanca, aunque continuó la fuga por distintas calles del sector.

La persecución se extendió por varias cuadras y generó preocupación entre los vecinos, ya que el recorrido incluyó zonas transitadas y cruces importantes de la ciudad.

Finalmente, en la intersección de avenida Almirante Brown y avenida Roca, el paso del sospechoso fue bloqueado y, tras un nuevo disparo disuasivo, se logró reducirlo sin que se registraran heridos.

Libertador (1)

El arma descartada y los antecedentes

Luego de la detención, se realizó un recorrido por el trayecto de la huida y se logró encontrar el cuchillo que había sido arrojado durante la persecución. Se trataba de un cuchillo de cocina marca Tramontina.

Al revisar los registros oficiales, se constató que el joven tenía antecedentes y contaba con restricciones judiciales vigentes, entre ellas prohibiciones de acercamiento.

Toda esa información fue incorporada a la causa que quedó en manos de la Justicia.

Durante el procedimiento, varias personas comenzaron a reunirse en el lugar con la intención de interferir en la detención. Por ese motivo, se decidió trasladar de inmediato al joven a la Seccional 39°, donde quedó alojado.

En paralelo, se iniciaron tareas para determinar si el detenido tuvo participación en otros hechos delictivos ocurridos recientemente en Libertador General San Martín.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

