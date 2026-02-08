A días de ser mamá, Úrsula Corberó paseó por Barcelona con Ricardo Darín

Úrsula Corberó se convirtió en tendencia en las últimas horas tras la difusión de un video en el que se la ve caminando por las calles de Barcelona junto a su suegro, Ricardo Darín. La actriz española, que atraviesa la recta final de su embarazo, fue captada en una escena cotidiana que despertó una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios.

El registro fue realizado por el Chino Darín, pareja de Corberó, quien decidió compartir el momento en sus redes sociales. En cuestión de minutos, el clip comenzó a circular de manera masiva, con especial atención puesta en la panza de embarazada de la protagonista de La casa de papel.

Úrsula Coberó. Úrsula Coberó. Complicidad, calma y un look relajado En el video se puede ver a Úrsula luciendo un look cómodo y relajado, caminando distendida y conversando con Ricardo Darín. La naturalidad del encuentro y la evidente cercanía entre nuera y suegro fueron algunos de los aspectos más celebrados por los internautas, que destacaron el clima familiar y la complicidad entre ambos.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse, con mensajes que resaltaron tanto el vínculo afectivo como el momento especial que atraviesa la actriz, a pocos días de convertirse en madre por primera vez.

La intimidad de la recta final del embarazo En paralelo a la viralización del paseo, Corberó viene compartiendo en su cuenta de Instagram distintos momentos de la intimidad de esta etapa. Preparativos para la llegada del bebé, imágenes de su panza en crecimiento y avances en el armado de la habitación forman parte del contenido que publica en redes. Entre esas postales, se destacó una imagen del Chino Darín rodeado de cajas y maderas, concentrado en armar la cuna de su primer hijo. Una escena simple pero significativa que refuerza el clima de expectativa y emoción que rodea a la pareja en la previa del nacimiento. El Chino Darín se prepara para ser papá primerizo El Chino Darín se prepara para ser papá primerizo

