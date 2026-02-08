martes 03 de marzo de 2026

8 de febrero de 2026 - 11:42
Ruta 9.

Tragedia en Tilcara: murió un joven motociclista tras impactar con un auto

El siniestro ocurrió el sábado por la noche, a la altura del barrio Tupac Amaru. La víctima tenía 27 años y aparentemente iba sin luces en la motocicleta.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Un hombre en una moto perdió la vida en la Ruta 9.

Un hombre de 27 años perdió la vida en la noche del sábado cuando circulaba en su motocicleta y terminó impactando de lleno con un automóvil sobre la Ruta 9 en la localidad de Tilcara.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:30, cuando personal policial tomó conocimiento del choque y se trasladó de inmediato al lugar. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica y, a unos 30 metros, una motocicleta de 110 cc con una conservadora sujeta en el asiento. En la escena también se encontraba un automóvil Renault Logan, conducido por un hombre de 72 años.

Choque frontal y una maniobra riesgosa

De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, ambos vehículos circulaban en sentido contrario. En un momento, el automóvil habría intentado sobrepasar a otro rodado sin advertir que, de frente, venía la motocicleta.

Según los datos preliminares, la motocicleta circulaba sin luces encendidas según datos oficiales, lo que habría dificultado su visualización. El impacto fue frontal y de gran violencia.

SAME confirmó el fallecimiento

Minutos después del siniestro arribó al lugar personal del SAME, que constató el deceso del conductor de la motocicleta. La víctima presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave, producto del fuerte impacto.

El conductor del automóvil fue identificado como un hombre de 72 años, quien permaneció en el lugar tras el choque.

Investigación en marcha

En la escena trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro. Las actuaciones buscan esclarecer las responsabilidades y las condiciones en las que ocurrió el choque.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con la investigación para establecer las circunstancias del hecho.

