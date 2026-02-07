sábado 07 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 11:30
Tragedia.

Chocó con una palmera, volcó y murió en Perico

El siniestro ocurrió de madrugada en la curva de Masalin, ubicada en el ingreso a Perico. La víctima viajaba sola y falleció en el lugar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Muerte en Perico.

Muerte en Perico.

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este sábado en la ciudad de Perico y terminó con la muerte de un hombre que conducía un auto Volkswagen Gol de color blanco. El hecho ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana, en la conocida curva de Masalin, uno de los accesos a la localidad.

De acuerdo con la información preliminar brindada por fuentes policiales, el vehículo circulaba en sentido de salida de Perico cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control, se desvió de la calzada y chocó de manera frontal contra una palmera ubicada a un costado de la ruta.

La violencia del impacto provocó el vuelco del vehículo, que terminó detenido sobre la cinta asfáltica. El conductor, único ocupante del rodado, sufrió heridas de extrema gravedad y falleció de manera instantánea en el lugar, sin posibilidad de asistencia médica.

Personal policial y equipos de emergencia acudieron rápidamente al sector tras el alerta recibido. Al arribar, constataron el deceso del automovilista y procedieron a resguardar la zona para permitir el trabajo pericial.

Operativo policial y pericias en el lugar

Durante varias horas, efectivos de seguridad trabajaron en el logar del accidente con tareas de señalización, control vehicular y recolección de pruebas. Las actuaciones se realizaron en el marco de una causa judicial abierta, cuyo objetivo es establecer con precisión cómo se produjo el hecho.

El automóvil quedó finalmente ubicado sobre la banquina, a un costado de la ruta. Pese al despliegue policial, el tránsito en el sector se desarrolló con normalidad, sin interrupciones de consideración para los conductores que circulaban por la zona.

