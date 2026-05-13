El videojuego que busca enseñar historia argentina y tiene participación jujeña

Mariano Muro del Estudio Andes , encabezó la presentación de un videojuego que reconstruye la historia argentina . “Es un estudio que venimos desarrollando hace tres años con un colega”, dijo sobre la idea próxima a completarse.

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“La idea es empezar con lo que fueron las invasiones inglesas en 1806 , para que un poco no solo se lea la historia, sino que también se pueda jugar con la historia, aprender los puntos de vista, insertar al jugador en todas las cosmovisiones del momento, para comprender cómo fue la creación de esta nación”, detalló.

“Creemos que más hoy con toda la tecnología que hay y la inserción de los niños en la tecnología, es una forma muy didáctica para aprender la historia” , dijo y agregó que “esperamos que sirva a todos para poder conocer cómo fueron los sucesos fundacionales de nuestro país”.

Mariano Muro Mariano Muro

La idea del videojuego

Muro detalló que “nos planteamos en algún momento empezar por la Revolución de Mayo, por el cruce de los Andes, pero nos dimos cuenta que en las invasiones inglesas hay una gesta de ese sentimiento de independencia”.

“Estamos apuntando a un videojuego AAA, desarrollándolo en un real Engine que permite una calidad gráfica muy alta y lo que esperamos de estándares de visualización es lo que se ve en el Red Redemption, The Last of Us, o sea que estamos apuntando a estándares muy altos de visualización gráfica”, subrayó.

“Principalmente desarrollamos en Unreal Engine y utilizamos tecnologías como Nanite, Raytracing, Lumen, que nos permiten escalar estos mundos virtuales con nivel gráfico y que se puedan tirar desde computadoras, desde PC para los jugadores”, señaló.

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Para qué plataformas estará disponible

Aclaró que actualmente está desarrollado para PC y con posibilidad de multiplataforma para Xbox y Playstation, pero dijo que “todavía los teléfonos no nos permiten la calidad gráfica que estamos invirtiendo en el proyecto”.

“La idea es generar comunidad, que se vayan generando distintos espacios de contribución, lanzamiento en Steam y también nos encantaría la posibilidad de que se incluyan en escuelas, en materias para lo que es el estudio de la historia”, marcó Muro.

El videojuego que busca enseñar historia argentina y tiene participación jujeña El videojuego que busca enseñar historia argentina y tiene participación jujeña

“Creemos que tiene un área educativa muy grande, un área cultural. Hicimos todo un estudio y relevamiento histórico de monumentos, de lo que fue la ciudad de 1800, de cómo fueron evolucionando el Cabildo, por ejemplo, una de las principales cosas que desarrollamos. Y creemos que tiene una importancia crucial en lo que es el conocimiento de la cultura y cómo fue evolucionando nuestro país”, cerró.