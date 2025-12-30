martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 18:47
EGames.

Cuando el videojuego te dice "feliz cumpleaños": los detalles ocultos que pocos jugadores vieron

Algunos videojuegos activan escenas especiales si ingresás el día exacto de tu cumpleaños. Pedro Aguilar Ortiz nos da los detalles de este saludo especial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cumpleaños Cinematica Games (1)

No todos los videojuegos se limitan a desafíos, misiones y rankings. Algunos van más allá y sorprenden a los jugadores con un gesto inesperado como celebrar el cumpleaños dentro del juego.

Se trata de detalles poco conocidos que solo se activan si el usuario ingresa el día exacto de su cumpleaños y tiene registrada correctamente su fecha de nacimiento.

El tema fue detallado por Pedro Aguilar Ortiz, gamer, en su espacio de participación dentro de Canal 4 de Jujuy, donde explicó cómo ciertos títulos incorporan cinemáticas y escenas especiales pensadas exclusivamente para esa fecha.

Cinemáticas que rompen la rutina del juego

Según explicó Pedro Aguilar Ortiz, no se trata de simples mensajes automáticos. “Hay juegos que directamente arman una cinemática para celebrar tu cumpleaños. Se toman el tiempo, cambian el clima del juego y te sorprenden”, señaló.

Uno de los casos más llamativos es Metal Gear Solid V. En este título, si el jugador entra el día de su cumpleaños y se dirige a la base, el juego simula una situación de emergencia. Al llegar, los personajes lo reciben con una torta, cantos y una escena completamente distinta a la habitual.

“Es muy gracioso porque es un juego serio, con personajes duros, y de repente te cantan el cumpleaños. Ese contraste lo hace único”, explicó el gamer jujeño.

Animal Crossing y las fiestas sorpresa

Otro ejemplo destacado es Animal Crossing, donde el cumpleaños se convierte en una verdadera fiesta sorpresa. “Tus vecinos te distraen, te sacan de tu casa y cuando volvés, está todo decorado. Te esperan, te cantan y te hacen regalos”, detalló Pedro.

Este tipo de festejo aparece en distintas entregas de la saga y suele pasar desapercibido para muchos jugadores, simplemente porque no ingresan al juego ese día.

El sello Kojima: detalles al extremo

Pedro Aguilar Ortiz también remarcó que Kojima es uno de los desarrolladores que más cuida este tipo de gestos. En Death Stranding, si el usuario juega el día de su cumpleaños, recibe mensajes especiales, flores y escenas únicas con los personajes. “Esto solo pasa si entrás ese día. Si jugás después, ya no ocurre. Mucha gente ni sabe que existe”, aclaró.

Pokémon y un festejo inesperado

La saga Pokémon también se suma a este recurso. Al ingresar al Centro Pokémon el día del cumpleaños, las luces se apagan y se activa una breve celebración. “No es algo común en Pokémon, por eso se valora. Es rápido, pero muy significativo”, explicó el gamer.

Festejá tu cumpleaños de una manera especial:

Según Aguilar Ortiz, la clave está en un requisito simple pero estricto, hay que jugar el día exacto del cumpleaños. “Si entrás antes o después, no pasa nada, no van a ver nada. Por eso muchos jugadores nunca llegan a ver estas escenas”, señaló.

“Es ese momento en el que el juego se detiene un segundo para vos y después sigue como siempre”, resumió.

