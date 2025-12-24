miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 10:10
Mundo.

¿De qué murió el creador de una saga exitosa de videojuegos?

El vehículo que manejaba se despistó, impactó violentamente y terminó incendiándose. En el siniestro también murió el acompañante que viajaba junto a él.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió Vince Zampella.

Murió Vince Zampella.

Vince Zampella, creador de la exitosa saga de videojuegos Call of Duty, murió este domingo a los 55 años tras protagonizar un violento accidente con su Ferrari en la autopista Angeles Crest, en la zona montañosa de San Gabriel, al norte de la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con el parte oficial de la Patrulla de Caminos de California, el automóvil perdió el control por causas que aún no fueron determinadas, se desvió del trazado, impactó contra una estructura de cemento y terminó incendiándose por completo.

Luego de la colisión, Zampella quedó aprisionado en el interior del auto y falleció de manera inmediata. En el deportivo viajaba además un acompañante que, a raíz de la violencia del impacto, fue expulsado del habitáculo y murió horas después en un centro de salud, como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Electronic Arts, compañía vinculada al desarrollador, manifestó su pesar a través de un comunicado oficial: “Es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos a quienes ha marcado su trabajo”.

Murió Vince Zampella.

La empresa también subrayó el peso de su trayectoria en el sector al afirmar que “la influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y de gran alcance”, y que su aporte “ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno”.

La huella de Zampella en el mundo de los videojuegos

Zampella alcanzó reconocimiento mundial como uno de los impulsores originales de la saga Call of Duty y como creador de Respawn Entertainment, estudio detrás de títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi.

Sus primeros pasos en la industria se remontan a los años noventa, cuando se desempeñó como diseñador de shooters. En 2002 fue uno de los fundadores de Infinity Ward, compañía desde la cual participó en el lanzamiento de Call of Duty en 2003, antes de que el estudio fuera adquirido por Activision.

El auto que conducía salió de la carretera y tras chocar quedó envuelto en llamas.

Más adelante, en 2010, dio vida a Respawn Entertainment, firma que pasó a manos de Electronic Arts en 2017. Dentro de EA tuvo un rol clave en la reactivación de la saga Battlefield, lo que terminó de afianzar su prestigio como una de las voces más influyentes en el desarrollo de videojuegos de disparos en primera persona de la era moderna.

Celebración de Navidad
Curiosidades.

Cuál es el único país de Sudamérica donde no se festeja la Navidad

Por  Gabriela Bernasconi

