Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Imagen alusiva

Un hombre perdió la vida en la noche del miércoles tras un choque entre una motocicleta y un colectivo en la intersección de las calles Juana Manuela Gorriti y Coronel Iriarte de San Salvador de Jujuy. Intervino el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar las causas del siniestro fatal.

Detalles del choque fatal en San Salvador de Jujuy Según las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, alrededor de las 23.30 hs del miércoles 19 de noviembre, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta impactó con la parte posterior un colectivo que circulaba por barrio Gorriti, entre las calles Juana Manuela Gorriti y Coronel Iriarte.

accidente barrio gorriti Aparentemente, el conductor de la motocicleta, de 24 años, no llevaba puesto casco en el momento del siniestro, por lo que, tras el fuerte impacto cayó sobre la cinta asfáltica presentando heridas de consideración. Al arribar personal médico, le practicó maniobras de RCP, pero los resultados fueron negativos. El hombre perdió la vida en el lugar como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave.

Posteriormente, se le realizó el control de alcoholemia al conductor del colectivo, el cual presentó resultado negativo.

En la zona trabajó personal del SAME, de la Policía de la Provincia y del Ministerio Público de la Acusación, con el fin de determinar los motivos del choque fatal.

