Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Accidentes en Ruta 66.

La Ruta Nacional 66 vive una mañana intensa por dos siniestros viales casi en el mismo punto. La zona de Finca El Pongo registra un gran movimiento de personal policial y de salud. Primero volcó una camioneta con cinco ocupantes. Poco después dos autos chocaron y uno de los ocupantes recibió asistencia médica.

Una camioneta volcó con una familia de Palpalá El primer siniestro ocurrió cuando una camioneta, manejada por un hombre mayor de edad, avanzaba en dirección a su destino vacacional. La familia salió desde Palpalá y tenía todo listo para un viaje largo.

Según los primeros datos, el conductor tocó la banquina y eso provocó el vuelco. La camioneta quedó de costado sobre uno de los carriles.

Dentro del vehículo viajaban cinco personas. Todas salieron de la unidad por sus propios medios y terminaron con golpes leves. El personal de salud confirmó que no había heridas de gravedad.

Vuelco en Ruta 66 (1) Vuelco en Ruta 66. Un segundo choque minutos después La tensión aumentó por un segundo siniestro en la misma zona. Dos autos chocaron mientras avanzaban por la fila generada tras el vuelco de la camioneta. El choque dejó a una persona bajo evaluación médica. Fuentes en el lugar señalaron que los dos vehículos quedaron con daños visibles. No hubo mayores precisiones sobre el estado general de los ocupantes, aunque uno de los autos tenía pasajeros de nacionalidad coreana. Choque en Ruta 66 Choque en Ruta 66.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.