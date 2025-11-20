jueves 20 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 09:03
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Una camioneta volcó y luego dos autos chocaron en la misma zona de la Ruta 66. Hay heridos leves y fuerte congestión.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Accidentes en Ruta 66.

Accidentes en Ruta 66.

Lee además
animales sueltos en las rutas: las multas pueden superar los $3 millones video
Jujuy.

Animales sueltos en las rutas: las multas pueden superar los $3 millones
Secuestraron caballos sueltos con sus crías en Alto Comedero y Palpalá
Un peligro.

Secuestraron caballos sueltos con sus crías en Alto Comedero y Palpalá

Una camioneta volcó con una familia de Palpalá

El primer siniestro ocurrió cuando una camioneta, manejada por un hombre mayor de edad, avanzaba en dirección a su destino vacacional. La familia salió desde Palpalá y tenía todo listo para un viaje largo.

Según los primeros datos, el conductor tocó la banquina y eso provocó el vuelco. La camioneta quedó de costado sobre uno de los carriles.

Dentro del vehículo viajaban cinco personas. Todas salieron de la unidad por sus propios medios y terminaron con golpes leves. El personal de salud confirmó que no había heridas de gravedad.

Vuelco en Ruta 66 (1)
Vuelco en Ruta 66.

Vuelco en Ruta 66.

Un segundo choque minutos después

La tensión aumentó por un segundo siniestro en la misma zona. Dos autos chocaron mientras avanzaban por la fila generada tras el vuelco de la camioneta. El choque dejó a una persona bajo evaluación médica.

Fuentes en el lugar señalaron que los dos vehículos quedaron con daños visibles. No hubo mayores precisiones sobre el estado general de los ocupantes, aunque uno de los autos tenía pasajeros de nacionalidad coreana.

Choque en Ruta 66
Choque en Ruta 66.

Choque en Ruta 66.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Animales sueltos en las rutas: las multas pueden superar los $3 millones

Secuestraron caballos sueltos con sus crías en Alto Comedero y Palpalá

Cómo está el Paso de Jama hoy y qué debo saber para viajar el fin de semana largo

FNE 2026: Tiara Luna es la nueva presidenta de la Comisión Estudiantil

A qué hora llegan las lluvias: cómo va a estar el clima en Jujuy el fin de semana largo

Lo que se lee ahora
Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel