miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 11:37
Egresados.

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

La Cena Blanca será el 5 de diciembre en la Ciudad Cultural y los alumnos votaron el Menú Joven como opción principal.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
CENA BLANCA 2024 (8)
El precio de la tarjeta y la modalidad de compra

La organización informó que la tarjeta tendrá un valor de $60 mil para todos los egresados de los colegios de San Salvador de Jujuy. Cada estudiante deberá adquirir su entrada directamente en su escuela.

La fecha límite para pagar la tarjeta es el 28 de noviembre.

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre en el predio de la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, espacio que volverá a recibir a cientos de estudiantes con sus familias. El lugar será el punto de encuentro para la tradicional gala que marca el cierre del ciclo lectivo.

La Ciudad Cultural contará con carpas, sectores de recepción, ingreso por turnos y un operativo general para recibir a las delegaciones de cada escuela.

CENA BLANCA 2024 (2)

Los alumnos eligieron el Menú Joven para la Cena Blanca

La elección del menú surgió de una encuesta digital realizada entre el 17 y el 21 de octubre, enviada a todos los establecimientos educativos de la provincia. El resultado dejó como ganador al Menú Joven, pensado según los gustos actuales de los estudiantes.

Qué incluye el Menú Joven

  • Recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips salados.
  • Plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas fritas.
  • Postre.
  • Bebida libre sin alcohol.
  • Pata flambeada para el cierre.

Qué proponía el Menú Tradicional, la opción que quedó afuera

La alternativa menos votada ofrecía una versión más clásica del servicio gastronómico.

Lo que incluía la opción tradicional

  • Recepción con los mismos sabores iniciales.
  • Plato principal con lomo o pollo acompañado por papas Mi Glass.
  • Postre, bebida sin alcohol y pata flambeada.

Los resultados dejaron claro que los alumnos prefirieron un estilo más relajado para la celebración.

