Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Confirmaron que el valor de la tarjeta de la Cena Blanca será de $60 mil y se abonarán en cada establecimiento educativo. Además, los estudiantes ya eligieron la propuesta gastronómica para la noche más esperada de los egresados de la Promo 2025.

Sesión. El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario en la sesión del 26 de noviembre

Solidaridad. Cena Blanca 2025: alumnos de la escuela Sarmiento ofrecen peinados y cortes gratis

La organización informó que la tarjeta tendrá un valor de $60 mil para todos los egresados de los colegios de San Salvador de Jujuy . Cada estudiante deberá adquirir su entrada directamente en su escuela.

La fecha límite para pagar la tarjeta es el 28 de noviembre.

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre en el predio de la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy , espacio que volverá a recibir a cientos de estudiantes con sus familias. El lugar será el punto de encuentro para la tradicional gala que marca el cierre del ciclo lectivo.

La Ciudad Cultural contará con carpas, sectores de recepción, ingreso por turnos y un operativo general para recibir a las delegaciones de cada escuela.

CENA BLANCA 2024 (2)

Los alumnos eligieron el Menú Joven para la Cena Blanca

La elección del menú surgió de una encuesta digital realizada entre el 17 y el 21 de octubre, enviada a todos los establecimientos educativos de la provincia. El resultado dejó como ganador al Menú Joven, pensado según los gustos actuales de los estudiantes.

Qué incluye el Menú Joven

Recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips salados.

Plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas fritas.

Postre.

Bebida libre sin alcohol.

Pata flambeada para el cierre.

Qué proponía el Menú Tradicional, la opción que quedó afuera

La alternativa menos votada ofrecía una versión más clásica del servicio gastronómico.

Lo que incluía la opción tradicional

Recepción con los mismos sabores iniciales.

Plato principal con lomo o pollo acompañado por papas Mi Glass.

Postre, bebida sin alcohol y pata flambeada.

Los resultados dejaron claro que los alumnos prefirieron un estilo más relajado para la celebración.