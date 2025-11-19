miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 11:11
Atención.

Sigue el corte de agua en Alto Comedero: cómo asistirán a vecinos y qué zonas están afectadas

La interrupción del servicio de agua se llevó a cabo en la jornada de ayer y continúa este miércoles. Brindarán asistencia a los vecinos de Alto Comedero a través de un camión cisterna.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Corte de agua - Imagen alusiva

Corte de agua - Imagen alusiva

Por reparaciones urgentes efectuadas en el acueducto ubicado en el Asentamiento 3 de Agosto del barrio Huaico, varios sectores de Alto Comedero quedaron sin suministro durante la jornada del martes 18 de noviembre. En consecuencia, y dado que el corte continúa este miércoles, desde la empresa Agua Potable de Jujuy S.E. detallaron que brindarán asistencia a los vecinos.

Por qué sigue el corte de agua en barrio Alto Comedero

Según indicaron desde la empresa prestadora del servicio, tras las reparaciones realizadas ayer sobre el acueducto del barrio Huaico, el agua potable se restituirá paulatinamente a lo largo del día de hoy en los siguientes sectores: 337 Viviendas, 284 Viviendas, 370 Viviendas, 308 Viviendas y Sector B 2.

Para reforzar el servicio, se pondrá a disposición un camión cisterna. En una primera instancia, este servicio se priorizará para centros de salud, hospitales y establecimientos educativos.

Corte de agua
Corte de agua en San Salvador de Jujuy.

Corte de agua en San Salvador de Jujuy.

Zonas que recorrerá el camión cisterna

  • Hospital Snopek
  • 281 viviendas sobre avenida Teniente Farías
  • 7 instituciones educativas
  • CAPS
  • Comisarías
  • Teniente Ardiles entre calles Lotufo y Teniente Ibañez Sobre
  • Teniente Bolzan entre Lotufo y Teniente Ibañez Sobre

