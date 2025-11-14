Semana de la tradición: mañana finalizan las actividades con un gran cierre en Alto Comedero

Este sábado finalizan las actividades por la Semana de la Tradición: todas las actividades

La Semana de la Tradición en Jujuy tuvo un desarrollo cargado de actividades que destacaron la cultura, los valores y las costumbres gauchas que forman parte del ADN provincial. Durante estos días, instituciones tradicionalistas, fortines, centros gauchos y agrupaciones participaron en propuestas organizadas por la Federación Gaucha Jujeña, que incluyeron exposiciones, encuentros culturales, talleres y ceremonias alusivas a la tradición.

Las actividades se realizaron en distintos puntos de la provincia y contaron con la participación de familias, estudiantes, agrupaciones y referentes del ámbito tradicionalista, quienes resaltaron la importancia de mantener vivas las prácticas culturales que identifican a Jujuy.

Este sábado será el cierre oficial, con un cronograma cargado de actividad gaucha, música, elección de paisanas y una peña popular que promete extender la fiesta hasta la madrugada.

Cierre de la Semana de la Tradición: actividades del sábado A continuación, el itinerario completo de las actividades que se desarrollarán mañana en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, ubicado en Alto Comedero:

09:00 hs – Recepción de autoridades e invitados especiales

– Recepción de autoridades e invitados especiales 10:00 hs – Desfile Gaucho por Avenida Forestal Participan instituciones asociadas a la Federación Gaucha Jujeña, mini paisanas, fortines, centros y agrupaciones tradicionalistas 12:30 hs – Desconcentración

– Desconcentración 14:00 hs – Gran Final Jornada Clasificatoria “Jesús María 2026”

– Gran Final Jornada Clasificatoria “Jesús María 2026” 16:00 hs – Recepción de aspirantes a Paisana Provincial en la sede de la F.G.J

– Recepción de aspirantes a Paisana Provincial en la sede de la F.G.J 16:30 hs – Reunión y sorteo de jurados

– Reunión y sorteo de jurados 17:00 hs – Inicio de las Actividades de Salón de las candidatas

– Inicio de las Actividades de Salón de las candidatas 18:00 hs – Acto de arrío de Banderas Nacionales

– Acto de arrío de Banderas Nacionales 21:00 hs – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición y sus Donosas

– Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición y sus Donosas 22:00 a 05:00 hs – Peña Folclórica

