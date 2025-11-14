Semana de la tradición: mañana finalizan las actividades con un gran cierre en Alto Comedero

Este sábado finalizan las actividades por la Semana de la Tradición: todas las actividades
La Semana de la Tradición en Jujuy tuvo un desarrollo cargado de actividades que destacaron la cultura, los valores y las costumbres gauchas que forman parte del ADN provincial. Durante estos días, instituciones tradicionalistas, fortines, centros gauchos y agrupaciones participaron en propuestas organizadas por la Federación Gaucha Jujeña, que incluyeron exposiciones, encuentros culturales, talleres y ceremonias alusivas a la tradición.
Las actividades se realizaron en distintos puntos de la provincia y contaron con la participación de familias, estudiantes, agrupaciones y referentes del ámbito tradicionalista, quienes resaltaron la importancia de mantener vivas las prácticas culturales que identifican a Jujuy.
Este sábado será el cierre oficial, con un cronograma cargado de actividad gaucha, música, elección de paisanas y una peña popular que promete extender la fiesta hasta la madrugada.
Cierre de la Semana de la Tradición: actividades del sábado
A continuación, el itinerario completo de las actividades que se desarrollarán mañana en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, ubicado en Alto Comedero:
09:00 hs – Recepción de autoridades e invitados especiales
10:00 hs – Desfile Gaucho por Avenida Forestal
Participan instituciones asociadas a la Federación Gaucha Jujeña, mini paisanas, fortines, centros y agrupaciones tradicionalistas
12:30 hs – Desconcentración
14:00 hs – Gran Final Jornada Clasificatoria “Jesús María 2026”
16:00 hs – Recepción de aspirantes a Paisana Provincial en la sede de la F.G.J
16:30 hs – Reunión y sorteo de jurados
17:00 hs – Inicio de las Actividades de Salón de las candidatas
18:00 hs – Acto de arrío de Banderas Nacionales
21:00 hs – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición y sus Donosas