14 de noviembre de 2025 - 12:21
Jujuy.

Semana de la tradición: mañana finalizan las actividades con un gran cierre en Alto Comedero

Desfile, jineteada, elección de paisanas y música en vivo marcarán el final de la Semana de la Tradición, organizada en la Federación Gaucha de Alto Comedero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Este sábado finalizan las actividades por la Semana de la Tradición: todas las actividades

La Semana de la Tradición en Jujuy tuvo un desarrollo cargado de actividades que destacaron la cultura, los valores y las costumbres gauchas que forman parte del ADN provincial. Durante estos días, instituciones tradicionalistas, fortines, centros gauchos y agrupaciones participaron en propuestas organizadas por la Federación Gaucha Jujeña, que incluyeron exposiciones, encuentros culturales, talleres y ceremonias alusivas a la tradición.

Las actividades se realizaron en distintos puntos de la provincia y contaron con la participación de familias, estudiantes, agrupaciones y referentes del ámbito tradicionalista, quienes resaltaron la importancia de mantener vivas las prácticas culturales que identifican a Jujuy.

Este sábado será el cierre oficial, con un cronograma cargado de actividad gaucha, música, elección de paisanas y una peña popular que promete extender la fiesta hasta la madrugada.

Cierre de la Semana de la Tradición: actividades del sábado

A continuación, el itinerario completo de las actividades que se desarrollarán mañana en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, ubicado en Alto Comedero:

  • 09:00 hs – Recepción de autoridades e invitados especiales
  • 10:00 hsDesfile Gaucho por Avenida Forestal

Participan instituciones asociadas a la Federación Gaucha Jujeña, mini paisanas, fortines, centros y agrupaciones tradicionalistas

  • 12:30 hs – Desconcentración
  • 14:00 hsGran Final Jornada Clasificatoria “Jesús María 2026”
  • 16:00 hs – Recepción de aspirantes a Paisana Provincial en la sede de la F.G.J
  • 16:30 hs – Reunión y sorteo de jurados
  • 17:00 hs – Inicio de las Actividades de Salón de las candidatas
  • 18:00 hs – Acto de arrío de Banderas Nacionales
  • 21:00 hs – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición y sus Donosas
  • 22:00 a 05:00 hsPeña Folclórica

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
