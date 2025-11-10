lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 16:46
Jujuy.

Semana de la Tradición: Luján Rosales de Tucumán fue elegida Paisana Nacional

La Semana de la Tradición continúa con mateada, talleres y el gran desfile gaucho de cierre en Alto Comedero. Conocé las donosas y el detalle día por día.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Semana de la Tradición en Jujuy.

Semana de la Tradición en Jujuy.

Lee además
Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades
Festividad.

Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades
Semana de la Tradición.
Costumbres.

Comenzó la Semana de la Tradición en Jujuy: las actividades día por día

El podio se completó con la 1ª Donosa, Fiorela Mamani (Jujuy) y la 2ª Donosa, Agostina Alfonzo Bazzoni (Córdoba), en el marco de la XIIª Elección Paisana Nacional. La ceremonia puso en valor la indumentaria tradicional, las destrezas y el arraigo cultural de las delegaciones gauchas de todo el país.

Este lunes, las instituciones participantes realizaron visitas protocolares al Salón Blanco de Casa de Gobierno con entrega floral, y luego encabezaron un acto en Plaza Belgrano con izamiento de pabellones. El programa continúa durante la semana con propuestas turísticas, culturales y artísticas.

image
Semana de la Tradici&oacute;n en Jujuy.

Semana de la Tradición en Jujuy.

Cómo sigue el cronograma de la Semana de la Tradición

Martes 11 de noviembre

• 08:00 – Jornada turística en San Antonio

• 13:00 – Almuerzo para las candidatas

• 15:00 – Taller cultural a cargo de Amelia del Valle Ochoa

Miércoles 12 de noviembre

• 16:00 – “Mateada Popular” en el predio de la Federación Gaucha Jujeña

image
Semana de la Tradici&oacute;n en Jujuy.

Semana de la Tradición en Jujuy.

Jueves 13 de noviembre

• 08:00 – Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

• 09:30 – Jornada turística y visita al Municipio de Yala

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición
Semana de la Tradici&oacute;n en Jujuy.

Semana de la Tradición en Jujuy.

Viernes 14 de noviembre

• 09:00 – Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca

Sábado 15 de noviembre – Cierre

• 09:00 – Recepción de autoridades e invitados especiales

• 10:00 – Gran desfile gaucho por Av. Forestal (Alto Comedero)

• 12:30 – Almuerzo y desconcentración

• 14:00 – Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”

• 17:00 – Actividades de salón y reunión de jurados

• 21:00 – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición

• 22:00 a 05:00 – Peña folklórica de cierre

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades

Comenzó la Semana de la Tradición en Jujuy: las actividades día por día

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy

Este martes habrá cortes de tránsito por obras en la plaza Belgrano

Lo que se lee ahora
las preguntas mas frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel