Semana de la Tradición: Luján Rosales de Tucumán fue elegida Paisana Nacional

Semana de la Tradición en Jujuy.

La Semana de la Tradición en Jujuy vivió uno de sus momentos centrales con la elección de la Paisana Nacional, realizada el domingo. La consagración fue para Luján Rosales, representante de Tucumán, quien recibió el reconocimiento del jurado y del público presente.

El podio se completó con la 1ª Donosa, Fiorela Mamani (Jujuy) y la 2ª Donosa, Agostina Alfonzo Bazzoni (Córdoba), en el marco de la XIIª Elección Paisana Nacional. La ceremonia puso en valor la indumentaria tradicional, las destrezas y el arraigo cultural de las delegaciones gauchas de todo el país.

Este lunes, las instituciones participantes realizaron visitas protocolares al Salón Blanco de Casa de Gobierno con entrega floral, y luego encabezaron un acto en Plaza Belgrano con izamiento de pabellones. El programa continúa durante la semana con propuestas turísticas, culturales y artísticas.

image Semana de la Tradición en Jujuy. Cómo sigue el cronograma de la Semana de la Tradición Martes 11 de noviembre • 08:00 – Jornada turística en San Antonio • 13:00 – Almuerzo para las candidatas • 15:00 – Taller cultural a cargo de Amelia del Valle Ochoa Miércoles 12 de noviembre • 16:00 – “Mateada Popular” en el predio de la Federación Gaucha Jujeña image Semana de la Tradición en Jujuy. Jueves 13 de noviembre • 08:00 – Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy • 09:30 – Jornada turística y visita al Municipio de Yala Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición Semana de la Tradición en Jujuy. Viernes 14 de noviembre • 09:00 – Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca Sábado 15 de noviembre – Cierre • 09:00 – Recepción de autoridades e invitados especiales • 10:00 – Gran desfile gaucho por Av. Forestal (Alto Comedero) • 12:30 – Almuerzo y desconcentración • 14:00 – Gran final clasificatoria “Jesús María 2026” • 17:00 – Actividades de salón y reunión de jurados • 21:00 – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición • 22:00 a 05:00 – Peña folklórica de cierre

