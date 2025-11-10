Semana de la Tradición: Luján Rosales de Tucumán fue elegida Paisana Nacional

El podio se completó con la 1ª Donosa, Fiorela Mamani (Jujuy) y la 2ª Donosa, Agostina Alfonzo Bazzoni (Córdoba), en el marco de la XIIª Elección Paisana Nacional. La ceremonia puso en valor la indumentaria tradicional, las destrezas y el arraigo cultural de las delegaciones gauchas de todo el país.
Este lunes, las instituciones participantes realizaron visitas protocolares al Salón Blanco de Casa de Gobierno con entrega floral, y luego encabezaron un acto en Plaza Belgrano con izamiento de pabellones. El programa continúa durante la semana con propuestas turísticas, culturales y artísticas.
Cómo sigue el cronograma de la Semana de la Tradición
Martes 11 de noviembre
• 08:00 – Jornada turística en San Antonio
• 13:00 – Almuerzo para las candidatas
• 15:00 – Taller cultural a cargo de Amelia del Valle Ochoa
Miércoles 12 de noviembre
• 16:00 – “Mateada Popular” en el predio de la Federación Gaucha Jujeña
Jueves 13 de noviembre
• 08:00 – Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy
• 09:30 – Jornada turística y visita al Municipio de Yala
Viernes 14 de noviembre
• 09:00 – Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca
Sábado 15 de noviembre – Cierre
• 09:00 – Recepción de autoridades e invitados especiales
• 10:00 – Gran desfile gaucho por Av. Forestal (Alto Comedero)
• 12:30 – Almuerzo y desconcentración
• 14:00 – Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”
• 17:00 – Actividades de salón y reunión de jurados
• 21:00 – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición