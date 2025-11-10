Estudiantes jujeños representarán a Argentina en el Mundial de Robótica en Singapur

Un grupo de alumnos del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA) de San Salvador de Jujuy está a punto de vivir una experiencia única: competirá en el Mundial de Robótica “World Robot Olympiad” (WRO) que se realizará en Singapur del 26 al 28 de noviembre , luego de consagrarse campeón nacional en la instancia realizada en Misiones.

Los chicos ganaron primero la etapa regional y luego la nacional, donde se midieron con delegaciones de varias provincias. Ese triunfo les abrió la puerta para representar a la Argentina en una de las competencias escolares de robótica más exigentes del mundo. “Faltan muy pocos días; el 26 es la competencia, así que estamos apurados entrenando y es un viaje largo hasta Singapur. Estamos con el tiempo justo”, contó el director del instituto, José Moreno, en diálogo con TodoJujuy.com .

En la WRO presentarán dos robots en distintas categorías. Las pruebas se realizan sobre una lona temática (este año vinculada al espacio y la llegada a Marte) y los robots deben cumplir misiones en menos de dos minutos: empujar un cohete, detectar colores, mover satélites o trasladar piezas a zonas específicas. “Lo armamos y lo programamos en equipo, nos costó un montón”, explicó Sara, de la categoría elementary. Su compañera Libertad González (11 años) dijo que están “muy felices y entusiasmados por conocer un nuevo país”.

El equipo también tiene roles técnicos definidos: José Sebastián se encarga de la logística y Julián Orlando Aguirre, junto a Leandro, del programado del robot: “Queremos que el robot realice todas las funciones en base a las misiones”, explicó. Todos programan con la aplicación Spike, que permite controlar movimientos y sensores con precisión.

Moreno remarcó que la competencia es muy exigente porque países como China o Japón llegan con gran nivel, por lo que los jujeños siguen haciendo ajustes hasta último momento. El viaje está previsto entre el 20 y el 22 de noviembre y el sueño ya está en marcha: un grupo de chicos de Jujuy, que empezó armando robots en el aula, ahora llevará su talento al escenario mundial.