martes 11 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 21:21
Orgullo.

Estudiantes jujeños representarán a Argentina en el Mundial de Robótica en Singapur

Los chicos estarán en el Mundial de Robótica que se hará del 26 al 28 de noviembre, tras ganar la instancia nacional de la World Robot Olympiad en Misiones.

Federico Franco
Jujeños en el Mundial de Robótica.

Los chicos ganaron primero la etapa regional y luego la nacional, donde se midieron con delegaciones de varias provincias. Ese triunfo les abrió la puerta para representar a la Argentina en una de las competencias escolares de robótica más exigentes del mundo. “Faltan muy pocos días; el 26 es la competencia, así que estamos apurados entrenando y es un viaje largo hasta Singapur. Estamos con el tiempo justo”, contó el director del instituto, José Moreno, en diálogo con TodoJujuy.com.

WhatsApp Image 2025-11-10 at 20.47.46
El proyecto de los jujeños.

En la WRO presentarán dos robots en distintas categorías. Las pruebas se realizan sobre una lona temática (este año vinculada al espacio y la llegada a Marte) y los robots deben cumplir misiones en menos de dos minutos: empujar un cohete, detectar colores, mover satélites o trasladar piezas a zonas específicas. “Lo armamos y lo programamos en equipo, nos costó un montón”, explicó Sara, de la categoría elementary. Su compañera Libertad González (11 años) dijo que están “muy felices y entusiasmados por conocer un nuevo país”.

El equipo también tiene roles técnicos definidos: José Sebastián se encarga de la logística y Julián Orlando Aguirre, junto a Leandro, del programado del robot: “Queremos que el robot realice todas las funciones en base a las misiones”, explicó. Todos programan con la aplicación Spike, que permite controlar movimientos y sensores con precisión.

Moreno remarcó que la competencia es muy exigente porque países como China o Japón llegan con gran nivel, por lo que los jujeños siguen haciendo ajustes hasta último momento. El viaje está previsto entre el 20 y el 22 de noviembre y el sueño ya está en marcha: un grupo de chicos de Jujuy, que empezó armando robots en el aula, ahora llevará su talento al escenario mundial.

Embed - Jujeños en el Mundial de Robótica en Singapur

