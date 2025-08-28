jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 10:00
Los JuGenios.

Estudiantes jujeños son campeones nacionales de la Copa Robótica Argentina 2025

El equipo del Colegio Secundario Nº 60 de San Pedro de Jujuy se coronó campeón en la final nacional realizada en Neuquén

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujeños campeones de la Copa Robótica Argentina.

Jujeños campeones de la Copa Robótica Argentina.

Los jóvenes jujeños, apodados Los Jugenios, alcanzaron la gloria al consagrarse campeones nacionales de la Copa Robótica Argentina 2025 en la final celebrada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en Neuquén. El triunfo fue celebrado con gran orgullo por la comunidad educativa de San Pedro de Jujuy.

Está compuesto por Dylan Baez Saka, Alejandro Cardozo Silva, Paula Fernández, Agostina Lozano y Mirta Mamaní Britez.

Camino al título nacional

La competencia culminó tras un recorrido que comenzó en la instancia provincial, donde 22 equipos de Jujuy compitieron en el desafío “Orbit Odyssey” en el Centro de Innovación Educativa. Aquella jornada, Los Jugenios y La Burgoneta se destacaron y se ganaron el pase a la gran final nacional.

En la final en Neuquén, cada equipo disputó duelos 2 vs 2 y sumó puntos en múltiples rondas. La combinación de estrategia, robótica y trabajo en equipo fue clave para alzarse con el título.

Copa Robótica Argentina

¿Qué es la Copa Robótica Argentina?

La Copa Robótica Argentina 2025 es una competencia que busca fomentar vocaciones tecnológicas en estudiantes de secundaria de distintas provincias. Combina robótica, programación e inteligencia artificial en un marco educativo y colaborativo. Las fases incluyen clasificatorias provinciales y una final nacional donde participan los mejores equipos del paísr.

En Jujuy, el proceso fue impulsado por el Ministerio de Educación provincial, que declaró a la competencia de interés educativo y promovió la participación desde junio.

