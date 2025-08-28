Estudiantes jujeños son campeones nacionales de la Copa Robótica Argentina 2025

El equipo del Colegio Secundario Nº 60 de San Pedro de Jujuy se coronó campeón en la final nacional realizada en Neuquén , destacándose entre los 18 equipos que representaron a distintas provincias del país.

Los jóvenes jujeños, apodados Los Jugenios , alcanzaron la gloria al consagrarse campeones nacionales de la Copa Robótica Argentina 2025 en la final celebrada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo , en Neuquén. El triunfo fue celebrado con gran orgullo por la comunidad educativa de San Pedro de Jujuy.

La competencia culminó tras un recorrido que comenzó en la instancia provincial, donde 22 equipos de Jujuy compitieron en el desafío “Orbit Odyssey” en el Centro de Innovación Educativa . Aquella jornada, Los Jugenios y La Burgoneta se destacaron y se ganaron el pase a la gran final nacional.

En la final en Neuquén, cada equipo disputó duelos 2 vs 2 y sumó puntos en múltiples rondas. La combinación de estrategia, robótica y trabajo en equipo fue clave para alzarse con el título.

Copa Robótica Argentina

¿Qué es la Copa Robótica Argentina?

La Copa Robótica Argentina 2025 es una competencia que busca fomentar vocaciones tecnológicas en estudiantes de secundaria de distintas provincias. Combina robótica, programación e inteligencia artificial en un marco educativo y colaborativo. Las fases incluyen clasificatorias provinciales y una final nacional donde participan los mejores equipos del paísr.

En Jujuy, el proceso fue impulsado por el Ministerio de Educación provincial, que declaró a la competencia de interés educativo y promovió la participación desde junio.