¿Perdonarían una infidelidad? Esto opinaron los jujeños al respecto

Luego de las declaración de Gime Accardi por la infidelidad a Nico Vázquez y la posterior confesión del actor, preguntamos a los jujeños qué piensan sobre el perdón ante una traición amorosa, si lo harían o no. Las respuestas no dejan dudas.
Las respuestas de los jujeños ante la infidelidad
"No. Lealtad ante todo", fue la respuesta inmediata de la primera entrevistada, acompañada por un chico que coincidió firmemente: "eso no se perdona". Este sentimiento se repitió en varias voces que consideran la infidelidad como un acto imperdonable.
"El que lo hace, lo vuelve a hacer"
"Por supuesto que no", expresó otra mujer, y agregó: "es algo que no tiene perdón. Una persona que lo hace lo vuelve a hacer una y otra vez. El mentiroso no cambia, sólo cambia la estrategia". Una perspectiva que ve la infidelidad como un patrón repetitivo difícil de romper.
Otro entrevistado señaló: "No porque no me gustaría que a mí me la hagan. Creo mucho en el respeto", mientras un joven fue categórico: "No podría, el ego no me dejaría", cerrando rotundamente con un "No".
Embed - Encuesta sobre infidelidad
Para finalizar, una pareja expresó convicción su visión sobre el perdón: "Ni en pedo perdonaría", manifestó el hombre, y ella añadió: "cuando lo hacen una vez ya lo hacen siempre". Un testimonio que refleja la desconfianza y el daño que puede dejar la infidelidad en una relación.
En definitiva, el sentimiento colectivo en Jujuy es claro: la infidelidad es vista como una falta grave que difícilmente merece una segunda oportunidad, reflejando un fuerte compromiso con la lealtad y el respeto dentro del amor.
Gime Accardi y Nico Vázquez: el escándalo de la infidelidad que revolucionó a Argentina
Después de 18 años juntos y una relación que atravesaba una crisis, Gimena Accardi reconoció públicamente haber sido infiel a su marido, Nico Vázquez. La actriz habló en el programa "Sería increíble" y con la prensa, donde admitió que era un "desliz" pasajero con un hombre fuera del ambiente artístico, y pidió perdón públicamente, diciendo: "Me mandé una cagada malísima y me hago cargo". Además, aclaró que no estuvo involucrado Andrés Gil, como algunos rumores indicaban.
