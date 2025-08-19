¿Perdonarían una infidelidad? Esto opinaron los jujeños al respecto

Luego de las declaración de Gime Accardi por la infidelidad a Nico Vázquez y la posterior confesión del actor, preguntamos a los jujeños qué piensan sobre el perdón ante una traición amorosa, si lo harían o no. Las respuestas no dejan dudas.

"No. Lealtad ante todo ", fue la respuesta inmediata de la primera entrevistada, acompañada por un chico que coincidió firmemente: "eso no se perdona" . Este sentimiento se repitió en varias voces que consideran la infidelidad como un acto imperdonable.

"Por supuesto que no", expresó otra mujer, y agregó: " es algo que no tiene perdón. Una persona que lo hace lo vuelve a hacer una y otra vez. El mentiroso no cambia, sólo cambia la estrategia ". Una perspectiva que ve la infidelidad como un patrón repetitivo difícil de romper.

Otro entrevistado señaló: "No porque no me gustaría que a mí me la hagan. Creo mucho en el respeto", mientras un joven fue categórico: "No podría, el ego no me dejaría", cerrando rotundamente con un "No".

Embed - Encuesta sobre infidelidad

Para finalizar, una pareja expresó convicción su visión sobre el perdón: "Ni en pedo perdonaría", manifestó el hombre, y ella añadió: "cuando lo hacen una vez ya lo hacen siempre". Un testimonio que refleja la desconfianza y el daño que puede dejar la infidelidad en una relación.

En definitiva, el sentimiento colectivo en Jujuy es claro: la infidelidad es vista como una falta grave que difícilmente merece una segunda oportunidad, reflejando un fuerte compromiso con la lealtad y el respeto dentro del amor.

Gime Accardi y Nico Vázquez: el escándalo de la infidelidad que revolucionó a Argentina

Después de 18 años juntos y una relación que atravesaba una crisis, Gimena Accardi reconoció públicamente haber sido infiel a su marido, Nico Vázquez. La actriz habló en el programa "Sería increíble" y con la prensa, donde admitió que era un "desliz" pasajero con un hombre fuera del ambiente artístico, y pidió perdón públicamente, diciendo: "Me mandé una cagada malísima y me hago cargo". Además, aclaró que no estuvo involucrado Andrés Gil, como algunos rumores indicaban.