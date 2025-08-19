martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 19:47
Crimen.

Un vecino reveló detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

El hombre vive a pocas casas del lugar donde sucedieron los terribles hechos que involucran al presunto asesino serial como el principal culpable.

Federico Franco
Federico Franco
Matías Jurado.

Matías Jurado.

“Nosotros no nos metíamos con él, había gente que le tenía miedo. No le dábamos importancia y no teníamos idea de lo que pasaba ahí”, relató el hombre, aludiendo a los momentos en que Jurado salía de madrugada. Según dijo, era habitual verlo deambular entre las 3 y las 7 de la mañana.

El vecino también aseguró que el acusado solía protagonizar episodios extraños en la vía pública. “Salía a la esquina y empezaba a golpear con el machete las paredes. Hablaba solo y decía que ‘a mí nadie me hace nada porque tengo el machete’”, expresó con preocupación.

La declaración cobra relevancia en el marco de la investigación judicial que lo vincula a múltiples homicidios. Para los vecinos, su conducta llamaba la atención, pero pocos se animaban a enfrentarlo. “Si alguien le daba importancia quizás pasaba algo”, concluyó.

El caso, que conmociona a Jujuy, sigue bajo análisis de los fiscales, peritos y especialistas de otras provincias, quienes recolectan pruebas y testimonios para esclarecer la magnitud de los hechos atribuidos a Jurado.

El Equipo de Antropología Forense hace excavaciones en la casa de Matías Jurado

Investigación por el caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial.

Investigación por el caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial.

Este martes arribó el Equipo de Antropología Forense para iniciar las excavaciones en la vivienda de Matías Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero. En la jornada del lunes 18 de agosto, los especialistas realizaron tareas de laboratorio junto a personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), enfocadas en el reconocimiento de restos óseos.

"Teniendo en cuenta las tareas que se hizo con gente de Gendarmería através del georadar, se hicieron marcaciones importantes en el patio de la casa de Matías Jurado. El Equipo de Antropología Forense, con esos puntos, empezará con las excavaciones. El georadar presentó anomalías en seis puntos, por lo que también se descartó la zona de la vereda", dijo.

Además, se sumará un entomólogo para analizar a partir de los insectos presentes en los restos óseos hallados, precisiones sobre tiempo, espacio y posibles detalles sobre los supuestos asesinatos. Sobre esto, el Fiscal Beller agregó: "Mediante el análisis de los insectos en los huesos y restos óseos, nos pueden arrojar fechas y cuestiones de interés para la causa".

¿Por qué Matías Jurado podría ser caratulado como asesino múltiple y no serial?

habitación del Asesino de Alto comedero - Matías Jurado
Crimen en Jujuy: convocan a una marcha pidiendo justicia por los desaparecidos

Crimen en Jujuy: convocan a una marcha pidiendo justicia por los desaparecidos

El procurador general de la Provincia, Dr. Sergio Lello Sánchez, brindó precisiones sobre el avance de la causa que involucra a Matías Jurado, considerado el primer caso registrado en Jujuy de un asesino “múltiple”.

"Si hubo asesinos seriales en Argentina, acá en Jujuy no, es la primera vez que se tiene registro de que haya asesinos seriales, de todas maneras yo diría que es múltiple y no serial; los asesinos seriales siguen un patrón, que por ahora no se pudo comprobar con Jurado", subrayó Lello Sánchez.

La investigación es llevada a cabo por un equipo de fiscales conformado por los Dres. Beller, Serrano Antar, Sorbello y Gurrieri, debido a la complejidad de la causa. Se ha recolectado una vasta cantidad de evidencia material, como ropa, muestras biológicas y óseas, que requieren un proceso exhaustivo de clasificación, análisis y comparación de ADN.

El laboratorio de genética forense del Ministerio Público de la Acusación se encuentra completamente abocado al procesamiento de las muestras. Hasta el momento, se han confirmado genéticamente dos víctimas (Anachuri y Sosa), y se están procesando más muestras que podrían llevar a la identificación de víctimas adicionales. El proceso es complejo y requiere tiempo.

