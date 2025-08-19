El Equipo de Antropología Forense llegó a la casa de Matías Jurado para las excavaciones

A partir de este martes 19 de agosto, el Equipo Argentino de Antropología Forense inició con trabajos de excavación en la vivienda de Matías Jurado , el presunto asesino serial del barrio Alto Comedero. Además, se sumará un especialista en entomología para colaborar en el análisis del lugar.

En este contexto, el fiscal Guillermo Beller informó que en la jornada de ayer los peritos llevaron adelante tareas de laboratorio junto a personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , enfocadas en el reconocimiento de restos óseos.

Este martes arribó el Equipo de Antropología Forense para iniciar las excavaciones en la vivienda de Matías Jurado , ubicada en el barrio Alto Comedero. En la jornada del lunes 18 de agosto, los especialistas realizaron tareas de laboratorio junto a personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), enfocadas en el reconocimiento de restos óseos.

"Teniendo en cuenta las tareas que se hizo con gente de Gendarmería através del georadar, se hicieron marcaciones importantes en el patio de la casa de Matías Jurado. El Equipo de Antropología Forense, con esos puntos, empezará con las excavaciones. El georadar presentó anomalías en seis puntos, por lo que también se descartó la zona de la vereda", dijo.

Además, se sumará un entomólogo para analizar a partir de los insectos presentes en los restos óseos hallados, precisiones sobre tiempo, espacio y posibles detalles sobre los supuestos asesinatos. Sobre esto, el Fiscal Beller agregó: "Mediante el análisis de los insectos en los huesos y restos óseos, nos pueden arrojar fechas y cuestiones de interés para la causa".

Crimen en Jujuy Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

Entomólogo analizará la casa de Matías Jurado: cómo los insectos pueden revelar el tiempo de los crímenes

Qué proceso realiza el entomólogo

En una breve descripción, Guillermo Tarelli, quien es ingeniero zootecnista y entomólogo, explicó que lo primero que debe hacer un entomólogo —al igual que cualquier perito— es arribar al lugar de los hechos y "no tocar nada". Posteriormente, se procede a "buscar indicios, qué insectos se desplazan en las inmediaciones, cuáles están cerca del cadáver, si hay larvas", entre otros procesos minuciosos.

Asimismo, el ingeniero aseguró que un entomólogo puede analizar un cuerpo que ha estado en proceso de deterioro durante meses, ya que "en esta sucesión de insectos, moscas o cascarudos, se puede determinar la descomposición del cadáver".

"Son distintos los insectos que aparecen en la cronología. Después de varias semanas, uno puede detectar en los restos humanos el tiempo y lugar determinados en que una persona fue asesinada", puntualizó.

Embed - Guillermo Tarelli, ingeniero zootecnista y entomólogo

Función del entomólogo y la importancia de los insectos

Tarelli también explicó cuál es la función del especialista que analizará la casa de Matías Jurado en Alto Comedero. En un principio, el ingeniero destacó que cuando "muere un animal o persona, empieza un proceso de distintas etapas del organismo, vinculado plenamente al ambiente".

Sobre esto, detalló que existe una gran cantidad de especies de insectos que aparecen sobre un cuerpo inmovilizado y que se alimentan de diferentes fluidos. "Las conocidas moscas o moscardones se asientan en la cara para estar cerca de la boca, nariz y ojos", explicó Tarelli.

Además, indicó que la aparición de los insectos permite identificar las especies presentes en los cuerpos, así como establecer una línea de tiempo: "Cuando un entomólogo encuentra un estadío de insecto en restos humanos, le permite, en un rango de tiempo, saber hace cuántos días una persona fue asesinada", dijo. Paralelamente, aseveró que estos estudios también ayudan a cotejar pruebas sobre si un cadáver fue trasladado del interior al exterior —o viceversa—, mientras que, de igual modo podrían demostrar si los restos fueron arrojados en el suelo o en una cama.