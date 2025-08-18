Entomólogo analizará la casa de Matías Jurado: cómo los insectos pueden revelar el tiempo de los crímenes

Análisis. Todo lo que encontraron en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

El trabajo del entomólogo forense será clave para avanzar en la investigación, tratando de determinar, a partir de los insectos presentes en los restos humanos, el tiempo y lugar precisos en los que la persona fue asesinada.

En una nota exclusiva con Canal 4, Guillermo Tarelli, ingeniero zootecnista y entomólogo, explicó cuál es la función del especialista que analizará la casa de Matías Jurado en Alto Comedero . En un principio, el ingeniero destacó que cuando "muere un animal o persona, empieza un proceso de distintas etapas del organismo, vinculado plenamente al ambiente".

Sobre esto, detalló que existe una gran cantidad de especies de insectos que aparecen sobre un cuerpo inmovilizado y que se alimentan de diferentes fluidos. "Las conocidas moscas o moscardones se asientan en la cara para estar cerca de la boca, nariz y ojos", explicó Tarelli.

Además, indicó que la aparición de los insectos permite identificar las especies presentes en los cuerpos, así como establecer una línea de tiempo: "Cuando un entomólogo encuentra un estadio de insecto en restos humanos, le permite, en un rango de tiempo, saber hace cuántos días una persona fue asesinada", dijo. También aseveró que estos estudios ayudan a cotejar pruebas sobre si un cadáver fue trasladado del interior al exterior —o viceversa—, así como si apareció en el suelo o en una cama.

image Trabajo de un entomólogo - Imagen alusiva

Qué proceso realiza el entomólogo

En una breve descripción, Guillermo Tarelli explicó que lo primero que debe hacer un entomólogo —al igual que cualquier perito— es arribar al lugar de los hechos y "no tocar nada". Posteriormente, se procede a "buscar indicios, qué insectos se desplazan en las inmediaciones, cuáles están cerca del cadáver, si hay larvas", entre otros procesos minuciosos.

Asimismo, el ingeniero aseguró que un entomólogo puede analizar un cuerpo que ha estado en proceso de deterioro durante meses, ya que "en esta sucesión de insectos, moscas o cascarudos, se puede determinar la descomposición del cadáver".

"Son distintos los insectos que aparecen en la cronología. Después de varias semanas, uno puede detectar en los restos humanos el tiempo y lugar determinados en que una persona fue asesinada", puntualizó.

Rastrillaje en casa de Matias Jurado (2)

¿Qué es la entomología forense?

La entomología forense es una especialidad dentro de la entomología aplicada que se enfoca en el estudio de insectos y otros artrópodos como pruebas científicas en investigaciones legales, especialmente en casos criminales o de muertes dudosas. Su aplicación principal es la estimación del intervalo post mortem, es decir, el tiempo transcurrido desde la muerte hasta el hallazgo del cadáver, mediante el análisis de los insectos que colonizan el cuerpo y sus patrones de sucesión. También puede ayudar a determinar la causa de muerte, si hubo movimiento del cadáver, y otros aspectos útiles en la resolución de crímenes.

Además de la determinación de la hora de la muerte, la entomología forense también se utiliza para: