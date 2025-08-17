Un entomólogo forense llega a Jujuy por el caso Matías Jurado: qué buscará

El lunes llega el resto del equipo de antropología forense, entre ellos un entomólogo , para comenzar con las excavaciones en la casa del horror en Alto Comedero , en el marco del caso de Matías Jurado , “el asesino del Alto” . La investigación tiene horas decisivas.

“Hay gente de Nación que vino con un geo radar con el cual se puede medir si es que en el suelo hubo movimientos significativos en los últimos seis meses” , contó el fiscal regional Guillermo Beller , que dijo que el equipo detecta entre dos metros o más de profundidad y si hay elementos extraños en el suelo.

Beller dijo que la idea es realizar las marcaciones correspondientes en estas horas y desde este lunes comenzar con las excavaciones. “Queremos ver cuáles son las zonas que pueden tener algunos de estos movimientos”, destacó el fiscal.

Cómo está Matías Jurado

El presunto asesino está detenido en el penal de Gorriti, y la semana pasada presentó un escrito en el que manifestó su decisión de no mantener contacto con su familia, solo con su abogado, mientras permanezca bajo custodia.

El documento no fue redactado por él, ya que tiene el nivel primario de educación incompleto, sino por un profesional del área de servicios sociales del penal, y posteriormente lo firmó. También se suspendió la reunión prevista con el fiscal de la causa.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

Matías Jurado permanece alojado en un pabellón de alta seguridad que funciona como una especie de “mini unidad” dentro del penal. Allí conviven únicamente 10 internos, todos considerados de alto perfil. Entre ellos no existe contacto directo: cada recluso maneja horarios y rutinas diferenciadas, lo que reduce al mínimo la interac