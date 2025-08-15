viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 12:40
Crimen.

¿Por qué Matías Jurado podría ser caratulado como asesino múltiple y no serial?

El procurador general Sergio Lello Sánchez habló de un asesino múltiple diferenciándolo de un asesino serial y explicó los motivos. Los detalles en la nota.

Por  Analía Farfán
Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero
Lello Sánchez

"Si hubo asesinos seriales en Argentina, acá en Jujuy no, es la primera vez que se tiene registro de que haya asesinos seriales, de todas maneras yo diría que es múltiple y no serial; los asesinos seriales siguen un patrón, que por ahora no se pudo comprobar con Jurado", subrayó Lello Sánchez.

La investigación es llevada a cabo por un equipo de fiscales conformado por los Dres. Beller, Serrano Antar, Sorbello y Gurrieri, debido a la complejidad de la causa. Se ha recolectado una vasta cantidad de evidencia material, como ropa, muestras biológicas y óseas, que requieren un proceso exhaustivo de clasificación, análisis y comparación de ADN.

El laboratorio de genética forense del Ministerio Público de la Acusación se encuentra completamente abocado al procesamiento de las muestras. Hasta el momento, se han confirmado genéticamente dos víctimas (Anachuri y Sosa), y se están procesando más muestras que podrían llevar a la identificación de víctimas adicionales. El proceso es complejo y requiere tiempo.

Revelaron detalles del perfil psicológico del presunto asesino serial de Jujuy

El perfil psicológico ofrecido por la psicóloga y el médico forense de Jujuy, destacan que, aunque sus antecedentes violentos datan de años atrás, actualmente el imputado muestra rasgos narcisistas propios del ambiente delictivo. En ese marco Beller sostuvo que la evaluación médica y psicológica coincide en que Jurado es plenamente capaz de comprender la criminalidad de sus actos, por lo que es considerado imputable.

Las autoridades continúan con las pericias y la búsqueda de más evidencias, mientras la comunidad permanece consternada ante lo que podría ser uno de los casos más graves de violencia y homicidios en la provincia.

