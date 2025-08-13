miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 19:19
Confirmado.

Presunto asesino serial: quiénes son las dos víctimas confirmadas de Matías Jurado

El fiscal Guillermo Beller confirmó información importante en la causa del presunto homicida de Jujuy. Dos personas desaparecidas fueron víctimas de Jurado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Confirmaron quienes fueron dos de las víctimas del presunto asesino serial.

Confirmaron quienes fueron dos de las víctimas del presunto asesino serial.

Quienes son las dos víctimas confirmadas

Las dos víctimas confirmadas en la conferencia de prensa de hoy son: Jorge Omar Anachuri y Sergio Omar Sosa, personas que eran buscada desde julio.

  • Jorge Omar Anachuri (68 años): Desaparecido el 25 de julio, Anachuri tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo. Fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. Medía 1.80 m, con contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco posiblemente con barba, y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía una campera negra. Su familia lo describió cariñosamente como "un niño en cuerpo de viejito" y aclaró que no era una persona en situación de calle ni alcohólica, sino alguien con discapacidad y con familia que lo buscó hasta el final.

Jorge Omar Anachuri
La imagen de Jorge Omar Anachuri compartida por una de sus sobrinas (foto de Facebook)

La imagen de Jorge Omar Anachuri compartida por una de sus sobrinas (foto de Facebook)

  • Sergio Alejandro Sosa (25 años): Desaparecido en el barrio Coronel Arias el 4 de julio, Sosa era de tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos con estrabismo (esotropía), delgado y medía 1.55 m. No se tenía registro de la ropa que vestía al momento de su pérdida.

Sergio Sosa - desaparecido

Estos resultados se suman a las investigaciones que indican que Jurado habría matado al menos a cinco hombres, todos en situación vulnerable y captados principalmente los días viernes. En la vivienda del sospechoso se encontraron restos óseos, piel humana, y prendas que están siendo analizadas para identificar a más víctimas, elementos que se utilizaron para dar con estos resultados.

El fiscal Beller destacó anteriormente la importancia del testimonio del sobrino que convivía con Jurado y que aportó información clave. También resaltó que la investigación continúa en curso, con excavaciones y pericias forenses para esclarecer la totalidad de los hechos y hallar a otros posibles desaparecidos.

Embed - Fiscal Guillermo Beller

El día que Matías Jurado se llevó a Anachuri en un taxi

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a ambos hombres abordando el vehículo en el barrio Mariano Moreno. A través de un mapa, te detallamos el trayecto completo desde ese punto hasta el barrio Alto Comedero, donde era la residencia del imputado.

El trayecto comienza en la intersección de las calles Bermejo y Horacio Guzmán, en el barrio Mariano Moreno, donde las cámaras de seguridad registraron el momento en que Matías Jurado y Jorge Omar Anachuri suben a un taxi amarillo.

Según la declaración del conductor, el viaje finalizó en la esquina de Fraile Pintado y Las Rosas, en el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero, lugar donde residía el presunto asesino serial.

TAXI DE LA MUERTE - TODOJUJUY

