¿Matías Jurado podría ser inimputable? La palabra de un especialista

En el marco de la investigación por el presunto asesino serial Matías Jurado , el psicólogo Rodrigo Aladzeme habló con Canal 4 en el programa Sin Límites y analizó las características de este tipo de perfiles criminológicos, así como los desafíos que enfrenta la Justicia en estos casos.

Aladzeme explicó que “hablar de características de un perfil criminológico es hablar caso por caso” , aunque señaló que suelen darse patrones como “una tendencia a no sentir empatía, ser frío, impulsivo por momentos y una trayectoria que tiene que ver con la construcción de esa personalidad” .

Sobre la evolución de este tipo de comportamiento, indicó que “el perfil de un homicida serial es una personalidad que se va desarrollando, desde la fantasía y la identificación con ciertas cuestiones” . Añadió que “en el perfil de un asesino serial sí hay placer; después del acto viene la depresión, se queda vacío” , y que en este caso “buscaba personas desprotegidas”.

En su evaluación personal, afirmó: “Desde mi entender no me parecía una personalidad con muchas herramientas psicológicas, pero logró desarrollar una metodología” .

image Rodrigo Aldazeme en Sin Limites.

Imputabilidad y tratamiento judicial

Respecto a la imputabilidad, el especialista señaló que “solamente los evaluadores, los peritos que son personas muy formadas, van a poder determinar si es imputable o inimputable para saber a dónde iría esta persona. Jujuy no está preparada en esto, no tenemos un hospital para personas inimputables”. En caso de que se determine que no es imputable, “habría que analizar dónde va; y si es imputable hay que tener mucho cuidado”.

Definió que “inimputable es una persona que tiene alteradas sus funciones psíquicas en el momento del hecho o antes. Si estaba brotado en ese momento” y advirtió que “el consumo problemático va a ser una cuestión a tener en cuenta. Puede haber un deterioro a nivel cognitivo o biológico, pero hablándolo desde este lugar no lo transforma en inimputable. La abstinencia no lleva a eso”.

Para realizar una evaluación, explicó, “la persona tiene que estar en condiciones, estable con medicación y se va a esperar esto para poder ser evaluada”.

Metodología y violencia

Aladzeme remarcó que “siempre van a mantener una fachada. Tienen una metodología y un rol determinado. Tienen un personaje” y que “la violencia es parte de estas personalidades. Siempre hay mucho de eso”.

Finalmente, advirtió que “los criminólogos van a detallar los perfiles para armar las poblaciones que comparten ciertas características en las cárceles. Es muy complejo” y recordó que “en Jujuy tenemos dos unidades federales, que son de mínima seguridad. En otros lugares están los penales de máxima seguridad”.