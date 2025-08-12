¿Matías Jurado en la escena? Analizan una foto clave con una carretilla en Alto Comedero

En las últimas horas apareció una imagen clave que puede sumarse a la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el presunto asesino serial de Jujuy: mientras familiares de Juan González realizaban un rastrillaje junto a la Policía de la Provincia, un hombre encapuchado aparece caminando atrás con una carretilla. Esta escena se dio en medio de la búsqueda de un hombre que había desaparecido el 11 de julio y a pocos metros de la casa de Matías Jurado.

Informe. Ruta del "machetero": el mapa del recorrido del taxi hasta la casa de Matías Jurado

Juan González desapareció el 11 de julio de 2025, fecha en la que sus familiares realizaron la denuncia correspondiente. Según la investigación, la última señal registrada por la celda de su teléfono se detectó en las cercanías del arroyo Las Martas, en un sector próximo a la vivienda de Matías Jurado, lo que motivó rastrillajes en la zona.

El 19 de julio, familiares, amigos y personal policial se trasladaron al lugar para llevar a cabo tareas de peritaje. En ese momento, los allegados a González se tomaron una fotografía con carteles que mostraban el rostro del hombre desaparecido.

Con la posterior confirmación del caso del presunto asesino serial, un detalle de esa imagen llamó la atención: detrás de familiares y amigos aparece un hombre encapuchado empujando una carretilla. Ante la posible similitud con el accionar de Jurado, una amiga de González radicó una denuncia para que la Justicia investigue si se trata del actual imputado y detenido en el Penal de Gorriti.

"Pensamos que puede ser Matías Jurado, pedimos a la Justicia que sea investigada esa foto", declaró a TodoJujuy.com la denunciante y amiga del hombre desaparecido.

Quienes estuvieron en la jornada del 19 de julio en la zona, manifestaron que si bien vieron que este sujeto llevaba bolsas negras en la carretilla, "en ese momento no llamaba la atención esa situación". "Lo que menos pensábamos era eso. Caminaba despacio, miraba, pero como cualquier persona que puede pasar", relataron los testigos del momento que podría ser clave en la investigación.

hombre carretilla en alto comedero (1)

El lugar de la foto: a pocos metros de la casa de Matías Jurado

En ese momento, los amigos y familiares de Juan González desconocían que, a pocos metros, se encontraba la vivienda de Matías Jurado. El 19 de julio, la fotografía fue tomada en las inmediaciones del arroyo Las Martas, a tan solo algunas cuadras de la conocida como “casa del horror”.

En Google Maps se puede ver la corta distancia que existe entre la casa de Jurado -calles Las Rosas y Fraile Pintado- hasta el puente peatonal que deriva al arroyo.

distancia casa matias jurado al puente peatonal