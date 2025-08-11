Cómo es la celda del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Matías Jurado, de 37 años, acusado de homicidio agravado y señalado como presunto autor de una serie de desapariciones en San Salvador de Jujuy, cumple prisión preventiva en el pabellón 4 del Servicio Penitenciario de Gorriti . Fuentes vinculadas a la causa indicaron que se encuentra aislado por completo , sin contacto con otros internos y bajo vigilancia constante.

Según trascendió, cuenta con una sola salida al día para higiene y recreación, siempre bajo custodia, y el único vínculo humano que mantiene es con el personal penitenciario que lo asiste y controla.

Pericias y avance de la investigación

Hoy se desarrolla la penúltima pericia psicológica ordenada por la Justicia, mientras que la última se concretará mañana. Una vez finalizadas, el equipo de especialistas remitirá el informe completo a la fiscalía, que analiza todos los elementos incorporados a la causa.

Paralelamente, los investigadores preparan nuevas diligencias: esta semana está previsto el inicio de excavaciones en la vivienda del imputado, junto con rastreos en cloacas, cañerías y basurales de la zona, en busca de indicios que puedan estar vinculados a las personas desaparecidas.

Matias jurado

¿Quién es Matías Jurado?

Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado.

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

La Fiscalía sostiene que Jurado podría estar vinculado a al menos cinco desapariciones recientes. Una de las víctimas es Jorge Omar Anachuri, de 68 años, cuyo rastro se perdió el 25 de julio. Según las pruebas recolectadas, fue visto por última vez subiendo a un taxi junto al imputado. La declaración del chofer y los registros del GPS confirmaron que el destino final fue la casa de Jurado.

A partir de ese caso, surgieron coincidencias con otras desapariciones en la zona. Todas las víctimas compartían un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado. En los operativos realizados en su vivienda, se encontraron restos humanos, fragmentos de piel, ropa parcialmente quemada y elementos que podrían haber sido utilizados para ocultar los crímenes.