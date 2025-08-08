Con casco y chaleco antibalas: el traslado del presunto asesino serial en Jujuy

La investigación por uno de los casos criminales más escalofriantes de los últimos años en Jujuy sumó hoy un nuevo capítulo donde Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, es nuevamente protagonista. El acusado de al menos un homicidio y señalado como posible asesino serial, fue trasladado esta mañana al Ministerio Público de la Acusación para ser sometido a una nueva ronda de pericias.

Jurado llegó a las 8:30 a las oficinas ubicadas en calle Urquiza, bajo un fuerte operativo del Cuerpo de Operaciones Especiales Penitenciarias (COEP). Dentro de los requerimientos para su traslado llevaba chaleco antibalas y casco protector.

Permaneció en el lugar hasta las 10:30, cuando fue retirado. Según confirmaron fuentes judiciales, las pericias continuarán la próxima semana, con jornadas previstas para lunes y martes.

Según pudo conocer TodoJujuy, el acusado se encuentra recluido en el penal de Gorriti, en total aislamiento del resto de los internos. Esta medida no es nueva, ya que durante su condena anterior, Jurado fue separado de la población carcelaria por el temor que generaba. “Muchos le tenían miedo porque era medio loco”, revelaron fuentes penitenciarias.

Matias Jurado - urquiza

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.