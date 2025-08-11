lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 13:37
Investigación.

Inician excavaciones en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Desde este martes 12 de agosto, personal especializado comenzará trabajos de búsqueda en el domicilio de Matías Jurado.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Inician excavaciones en la casa del presunto asesino serial de Jujuy.

Inician excavaciones en la casa del presunto asesino serial de Jujuy.

La investigación por la desaparición de Jorge Anachuri tendrá un nuevo capítulo este martes 12 de agosto, cuando se inicien excavaciones en la vivienda de Matías Jurado, el único imputado en la causa. El operativo contará con la intervención de un equipo profesional de antropólogos forenses de la Nación, que arribará a la provincia el mismo día para llevar adelante un análisis técnico de la zona.

Un operativo clave en la investigación

Según confirmó el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, las excavaciones comenzarán este martes en el inmueble donde vive Jurado, señalado como el principal sospechoso desde los primeros avances de la causa. La medida busca hallar posibles restos humanos u otros elementos de interés que puedan aportar información sobre la causa.

La llegada del equipo de antropología forense, dependiente de la Gendarmería Nacional, está prevista para el martes. Estos especialistas tendrán a su cargo un relevamiento previo del terreno, con el fin de establecer las áreas específicas en las que se concentrarán los trabajos de búsqueda.

Matias jurado

El procedimiento se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con la participación de personal judicial, fuerzas de seguridad y especialistas en excavaciones. La tarea de los antropólogos forenses incluirá la utilización de herramientas y técnicas científicas para identificar posibles restos óseos o evidencias que requieran análisis posteriores en laboratorio.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que las excavaciones no se limitarán a un único punto, sino que se evaluará cada sector del terreno, tanto en el interior como en el exterior de la vivienda, para descartar cualquier posibilidad.

El avance de la causa

Matías Jurado fue detenido semanas atrás, luego de que en su domicilio se hallaran restos humanos y ropa quemada. Además, la Justicia investiga su posible vinculación con la desaparición de otras cuatro personas, lo que ha dado mayor relevancia a los procedimientos en curso.

