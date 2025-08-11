¿Hay más personas desaparecidas por el presunto asesino serial?

El fiscal Guillermo Beller, a cargo de la investigación contra Matías Jurado , presunto asesino serial de Jujuy, confirmó que en los últimos días se registró un aumento significativo de denuncias por personas desaparecidas.

“Han aparecido familiares de gente que creían que estaban en otro lugar y de repente, al no verlos, o gente en situación de calle que no aparece, es cuando les llama la atención y empiezan a denunciar”, explicó Beller.

Las nuevas presentaciones se suman a la causa principal, que investiga la desaparición de cinco hombres y que ya arrojó hallazgos de restos humanos y evidencias que podrían confirmar una serie de crímenes con un patrón común.

Matías Jurado está imputado formalmente por el homicidio de Jorge Omar Anachuri y es investigado por su posible vínculo con al menos cuatro desapariciones más, todas personas en situación de vulnerabilidad. En la vivienda del acusado se encontraron restos de huesos, fragmentos de piel y prendas que podrían pertenecer a las víctimas.

Jorge Anachuri, la víctima que abrió la investigación

Desapareció el viernes 25 de julio, momento en el cual se desplegó un gran operativo de búsqueda tras la denuncia efectuada por sus familiares. El hombre de 68 años había sido visto por última vez por la calle Perú de barrio Mariano Moreno.

Ese mismo día, las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento clave cuando Anachuri abordó un taxi en compañía de Jurado, sobre la calle Bermejo y Horacio Guzmán del barrio Mariano Moreno.

Coincidencias entre los desaparecidos

Los cinco casos presentan patrones similares que encendieron las alertas del Ministerio Público de la Acusación. La declaración en Cámara Gesell de un menor de edad —sobrino del imputado— fue una pieza clave para reconstruir el posible modus operandi. Según se pudo establecer, el imputado atraía a sus víctimas con engaños y luego las hacía ingresar a su casa, donde se perdió su rastro.

“Esto lo viene haciendo hace mucho tiempo, no podemos determinar cuánto. Nos habíamos quedado con estos cinco casos, pero creemos que no va a terminar acá”, advirtió el fiscal.

Además, la fiscalía investiga dos desapariciones que presentan características físicas y circunstancias similares, aunque aún no se logró establecer un vínculo directo con esta persona ni su domicilio. “Hay otras dos personas que todavía no fueron localizadas y tienen más o menos las mismas características de los otros cinco”, precisó Beller.

Quiénes serían las cinco víctimas del presunto asesino serial de Jujuy

1. Jorge Omar Anachuri (68 años): Desapareció el 25 de julio. Su familia informó que tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo, y que fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno. 1.80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba. Ojos color marrones. Última ropa: campera negra. No precisa más datos.

2. Sergio Alejandro Sosa (25 años): Se perdió en Barrio Coronel Arias. Se desconoce cómo vestía. Altura: 1.55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos, desviado (esotropía).

3. Miguel Ángel Quispe (60 años): Altura: 1.80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto, de color negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo. Última vestimenta: Indefinida

4. Juan Carlos González (60 años): Altura: 1.75 m, tez trigueña, delgado, cabello corto negro, cicatriz en cejas y nariz. Última ropa: campera bordo, remera amarilla, pantalón deportivo azul con escudo de AFA, zapatillas grises.

5. Juan José Ponce (51 años): Altura: 1.50 m, delgado, cabello corto con canas. Vestía por última vez: chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro, gorra roja.