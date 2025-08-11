Te contamos los detalles de cómo es por dentro la casa del horror

El allanamiento a la vivienda de Matías Jurado, en el barrio Alto Comedero , reveló una serie de hallazgos que refuerzan la hipótesis de que allí se habrían cometido múltiples homicidios con un mismo patrón.

Exclusivo. El momento en que el "machetero" lleva a una de sus víctimas

Tristeza. Presunto asesino serial en Jujuy: la emotiva despedida de personas en situación de calle a sus amigos

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, en el lugar se encontraron restos óseos, fragmentos de piel humana, ropa con manchas de sangre y colchones calcinados , además de herramientas y objetos personales vinculados a las víctimas.

Durante la inspección, la Policía de Jujuy detectó huesos quemados, manchas de sangre y signos de combustión en distintos sectores de la casa. En el patio, considerado clave en la causa, había tierra removida, una carretilla, una pala y elementos de jardinería.

Embed - Hallazgo de restos óseos en una casa de Alto Comedero: hay un detenido

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

Una olla a presión, una licuadora, varias ollas comunes, cubiertos, recipientes plásticos y guantes.

Ropa en desorden y calzado sin cordones, algunos quemados o destruidos.

Nombres escritos en las paredes como “Isaias” y “Negro”, y un grafiti con la frase “Cartu Isaias los quiero”.

Crimen en Jujuy Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

Imágenes de un Gauchito Gil y otro santo, y un cuaderno con anotaciones.

Dos machetes, señalados como posibles armas utilizadas en los crímenes.

Pinzas de corte, rollos de alambre, una parrilla pequeña, un rastrillo, una escoba, un balde y elementos de construcción.

Crimen en Jujuy Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

También fueron secuestrados celulares y dispositivos electrónicos, que serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con las desapariciones investigadas.

Embed - Crimen en Jujuy: hallan una tercera persona que vivía con el acusado

Las características del lugar, la cantidad y naturaleza de los objetos encontrados y los indicios que apuntan a un modus operandi reiterado, refuerzan la hipótesis de una posible secuencia de crímenes.

Crimen en Jujuy Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

También encontraron restos de ADN humano en el lugar

“Esta vez sí podemos hablar por primera vez de ADN humano, en el caso de los restos óseos encontrados, siguen siendo analizados”, anunció el fiscal regional, Guillermo Beller.

Dijo además que en el primer hallazgo se encontró mucha piel: “De esa piel hay un trozo que aparentemente podría corresponder a partes del cuerpo humano: una oreja o nariz y en el día de ayer pudimos cuantificar esto, la piel ha dado positivo para ADN humano”, confirmó el Fiscal.

Embed - Presunto asesino serial en Jujuy: encontraron ADN humano masculino dentro de la casa

En cuanto a la carátula, Beller indicó que desde un principio sostuvieron que se trataba de “homicidio agravado” ya que en otras ocasiones se pudo escuchar o leer “asesino serial o múltiple asesino.”

También remarcó la importancia de cotejar los restos óseos para determinar su eran o no humanos. “Cuando se terminen de analizar las muestras de ADN. Se podrá sacar información de ahí y armar un perfil. Lo que sí sabemos es que se trata de un individuo masculino. Los familiares se acercaron y pudimos avanzar con este tejido encontrado”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Hay más restos de piel en el lugar: le daba las sobras a los perros

El Fiscal Regional indicó que hay mucha más piel: “hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado: se lo daba a los perros. Esa piel que estaba tirada en los platos de la comida de los canes, eran partes de restos humanos. Encontramos cartílagos, pelos, piel, y por eso tendremos los resultados pronto porque este cotejo ya ha iniciado ”.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

El fiscal reveló que los peritos identificaron una pared recientemente repintada, construida con bloques que presentaban restos de hollín. "Al examinarla con mayor profundidad, encontramos sierras y serruchos ocultos dentro de esos bloques. Ya se habían hallado previamente varios picos y palas escondidos, lo que resulta llamativo por la cantidad y la manera en que estaban ocultos, también dentro de las paredes de la vivienda".